碳費留地方？兩派再交鋒

數名縣市長倡議碳費要留一定比例給地方政府，兩派學者見解不同，有學者認為碳費可以用來支持地方減碳，但國際間沒有「一定比例」的要求，且重要的是建立查驗機制；另有學者認為，讓縣市政府知道明確比例的碳費收入，有利於長遠規畫淨零基礎建設，關鍵是中央要寫清楚碳費用途。

媒體昨在「ＣＯＰ29氣候峰會前線上記者會」提問，台灣明年將開徵碳費、二○二六年正式收費，許多縣市政府已喊出碳費一定比例分配給地方，國際間對於氣候資金是如何運行？

中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良表示，以國際經驗來說，為碳收稅、費用留在地方是可行的，但其實並沒有要求「一定比例」，都是因地制宜，視當地的科學環境、政治條件、資金等決定分配多寡。

劉哲良說，硬要分一定比例碳費給地方不一定有意義，比較合理的方式是地方擬定行動方案，打算要減多少碳再來申請碳費；如果只是約定好一定比例給地方，地方還要想錢該怎麼用，變成類似空汙費的作法，做的事卻與減空汙不見得相關，會削弱碳費政策目的。

劉哲良建議，把錢給地方的前提是做好一套追蹤、查驗的機制，國際間是決定減碳目標，比較能夠確保達成當時撥錢的政策目的。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯說，國際間要申請氣候基金還是要一定的需求評估。因此要讓地方政府有能力提出合理的需求評估，才能讓基金真的能滿足地方減碳。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍認為，六都與部分縣市都已制定推動淨零的自治條例，中央也已核定，這就說明地方在中央的督導下，可因地制宜推動淨零轉型的工作，此時給予一定比例的碳費收入，更能事半功倍。

「我覺得環境部不必再糾結了」，劉銘龍說，氣候變遷因應法前身的溫管法，就有類似減碳額度拍賣所得三成分配給地方的條文；從地方政府的立場，如果能讓地方知道有一筆固定的收入，即可做長遠的淨零基礎建設規畫，例如推動綠運輸與電動運具、設充電樁及加氫站、加速屋頂光電建置、為地方焚化爐增設碳捕捉設備等，關鍵是中央要寫清楚碳費用途，不能拿去放煙火、辦活動。

劉銘龍表示，初期的碳費收入一年只有六十億元，其實是杯水車薪，最好制定淨零轉型特別法，每年由中央編列千億以上的預算，才足以因應淨零建設所需。