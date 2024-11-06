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卓榮泰看台美關係 健康有序

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影

外界關注美國總統大選對台美關係影響，行政院長卓榮泰昨（5）日表示，台美關係長期來看是健康有序，政院都有密切關注，重點仍放在未來長遠發展。

國發會主委劉鏡清則表示，共和黨總統候選人川普若當選，由於他主張對中國大陸加徵60%關稅、對一般國家增加10%關稅，在技術控管方面，對台灣利多於弊，除會加速台商移動，台灣也有機會得到更多訂單，這幾年大陸很多訂單是被取代。

卓榮泰昨日赴立法院備詢，立委關注行政院對於美國總統大選是否已有相關因應，是否影響台積電？

卓榮泰回應，台美關係長期來看應是健康有序，但美國兩位總統候選人在選舉間所提不同看法，政院都有密切注意，相信未來美國總統出爐後，仍可循正規管道維持台美關係。他強調，我方重視的是在政權穩定後，雙方之間長期發展。

劉鏡清表示，若川普當選，對大陸加徵60%關稅，在技術控管方面，對台灣利多於弊，台灣有機會得到更多訂單。

不過川普先前發言指出，台灣偷走美國晶片生意，經濟部長郭智輝昨日表示，對於川普若當選，已做過相關評估，政府有一套對策，對台灣影響不至於像外界所言那麼嚴重。

外交部長林佳龍表示，有關晶片問題，台美之間屬於互補關係。

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