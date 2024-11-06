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FT：台灣能源轉型緩慢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英國金融時報報導，台灣能源轉型進展緩慢，讓國內產業備感壓力。電價接連上漲，停電風險增加，對台積電等業者的競爭力造成莫大影響。 路透
英國金融時報報導，台灣能源轉型進展緩慢，讓國內產業備感壓力。電價接連上漲，停電風險增加，對台積電等業者的競爭力造成莫大影響。 路透

英國金融時報（FT）報導，台灣能源轉型進展緩慢，讓國內產業備感壓力。電價接連上漲，停電風險增加，對台積電（2330）等業者的競爭力造成莫大影響。

台積電財務長黃仁昭10月表示，台積電這幾年使用的電價已經翻倍，明年在台灣的電價將是台積電全球營運地區中最高的。

FT指出，相較法國和南韓其他依賴能源進口的已開發經濟體，台灣電價上漲速度尚稱緩和，但官方研究人員預料，台灣工業用電成本將超過日本和南韓這兩個台灣外銷競爭對手。

彭博分析師曾估算，明年若在最壞情境下電價漲到追平日本的水準，半導體業者的營業利益可能較目前所估減損多達14%。台積電自估，電價上漲會導致明年毛利率稀釋1個百分點，對於毛利率接近60%的台積電而言，影響其實不大。

中華經濟研究所高級分析師鄭睿合指出，台灣電子產業中，電力僅占營運成本1.5%，先進的微影設備和研發費用才是主要支出。

不過，電價上漲只是台灣產業能源問題的一環。標普全球最近一份研究報告指出：「長期來看，電力供應短缺可能會導致台積電擴充晶片生產受限」。報告提醒，電力已漸漸成為台積電的信用風險。

金融時報指出，由於先進半導體生產的能源需求急升，所需電力幾乎是前兩代的兩倍。以台積電為例，去年製作一層12吋晶圓每光罩層需耗40.5度電，幾乎是2017年兩代製程技術前所需電量的兩倍。此外，人工智慧普及推動伺服器算力的需求，台灣還需要為Google等雲端服務商在國內建設和擴展的大型資料中心供應電力。

中華經濟研究院綠色經濟中心副研究員陳中舜指出，企業需要合理的電價機制。他表示，電價脫序上漲，會讓企業難以掌握風險。

台積電 電價

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