SpaceX要求台廠外移避政治風險？經部：短期政治因素不影響

據傳SpaceX出於對地緣政治風險的考量，要求台灣廠商外移至其他地區生產，經濟部對此回應，台灣在衛星地面接收設備，已有自主研發製造能量，台灣的製造能量有競爭力，短期政治因素應不會影響國際衛星商與台灣廠商供應鏈合作關係。

外媒報導指出，馬斯克旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）要求台灣供應商將產線移往海外，迫使至少一家製造商將生產線外移至越南。

經濟部表示，除了Space X，還有其他國際衛星運營商提供衛星通訊服務，且目前國際衛星通訊服務趨勢也是朝結合高、中、低軌道的多軌道衛星整合服務發展，以確保通訊韌性。

在經濟部的協助下，113年已有46家台廠切入國際太空供應鏈。除零組件外，經濟部也透過主題式研發，協助17案30家業者，成功整合開發衛星地面接收設備，涵蓋家用、車用、航海用與航空用各個面向。