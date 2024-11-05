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SpaceX要求台廠外移避政治風險？經部：短期政治因素不影響

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
路透報導，消息來源透露，馬斯克名下的太空公司SpaceX，要求台灣供應商將生產轉移到越南、泰國等其他國家。歐新社
路透報導，消息來源透露，馬斯克名下的太空公司SpaceX，要求台灣供應商將生產轉移到越南、泰國等其他國家。歐新社

據傳SpaceX出於對地緣政治風險的考量，要求台灣廠商外移至其他地區生產，經濟部對此回應，台灣在衛星地面接收設備，已有自主研發製造能量，台灣的製造能量有競爭力，短期政治因素應不會影響國際衛星商與台灣廠商供應鏈合作關係。

外媒報導指出，馬斯克旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）要求台灣供應商將產線移往海外，迫使至少一家製造商將生產線外移至越南。

經濟部表示，除了Space X，還有其他國際衛星運營商提供衛星通訊服務，且目前國際衛星通訊服務趨勢也是朝結合高、中、低軌道的多軌道衛星整合服務發展，以確保通訊韌性。

在經濟部的協助下，113年已有46家台廠切入國際太空供應鏈。除零組件外，經濟部也透過主題式研發，協助17案30家業者，成功整合開發衛星地面接收設備，涵蓋家用、車用、航海用與航空用各個面向。

經濟部表示，整體而言，台灣在衛星地面接收設備，已有自主研發製造能量，台灣的製造能量有競爭力，短期政治因素應不會影響國際衛星商與臺灣廠商供應鏈合作關係。

經濟部回應SpaceX要求供應商外移至其他地區生產傳聞。圖／本報資料照片
經濟部回應SpaceX要求供應商外移至其他地區生產傳聞。圖／本報資料照片

SpaceX 太空 經濟部

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