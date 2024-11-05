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鼓勵中小企業加薪 經部擬額外給3500萬保證融資額度

中央社／ 台北5日電
經濟部研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，針對為員工加薪的中小企業，若有資金融資需求，政府將額外提供3500萬元保證融資額度。路透
經濟部研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，針對為員工加薪的中小企業，若有資金融資需求，政府將額外提供3500萬元保證融資額度。路透

經濟部表示，除修正中小企業發展條例，鼓勵企業對員工加薪外，研議新增加薪信用保證措施，針對為員工加薪的中小企業，若有資金融資需求，政府將額外提供新台幣3500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成。

經濟部長郭智輝明天將出席立法院經濟委員會，就「我國青年低薪成因檢討及因應對策，暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準」、「我國傳統產業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案」進行報告，並備質詢。

經濟部提交立法院的書面報告顯示，今年10月30日召開的經濟發展委員會提出8項薪資創新對策，其中經濟部主責的中小企業賦能，有2項創新對策，包括擴大對中小微企業輔導以及鼓勵中小企業幫員工加薪。

經濟部表示，企業運用政府政策工具成功提升獲利後，若申請政府後續補助計畫或獎項，「企業是否為員工加薪或分潤」將列入申請要件之一及加分項目。

「中小企業發展條例」修正案今年8月7日公布，修正重點包括為鼓勵中小企業對基層員工加薪及增僱青年員工，政府擴大租稅優惠，其中為員工加薪費用抵減率自130%提高至175%，增僱24歲以下青年基層員工，薪資費用抵減率自150%提高至200%。

經濟部說明，這次修法刪除經濟景氣及投資啟動門檻，讓中小企業年年都能適用租稅優惠，且回溯自今年1月1日開始適用，施行期間至122年12月31日，經濟部預定於今年11月完成相關子法修訂。

另外，經濟部也研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，針對為員工加薪的中小企業，若有資金融資需求，政府將額外提供3500萬元保證融資額度，最高9.5成保證成數，保證手續費也從低，以0.1%計收。

在數位轉型方面，經濟部表示，規劃針對有意進行數位轉型，且原則上員工數在30人以下的中小企業，補助單一企業最高10萬元，協助企業培訓員工學習數位技能，進而提升公司生產力。員工完成培訓後，如果企業為員工加薪，將再加碼獎勵該企業，減輕企業負擔。

為協助中小企業更容易取得升級轉型所需資金，經濟部表示，研議新增「30人以下中小微企業優惠貸款」，對於朝數位轉型、淨零轉型及通路發展的中小微企業及稅籍登記業者，提供低利率與高保證成數的貸款支持。

經濟部表示，方案除額外提供保證額度外，對貸款金額在250萬元以內者，補貼利率1.5%，補貼期間半年。

加薪 經濟部

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