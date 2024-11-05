COP29將召開 學者：需建立新的財務目標來支持各項轉型

COP29即將於11日召開，中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良5日指出，現有的氣候財務目標設立於2009年，當時已開發國家承諾在2020年後，每年提供開發中國家1,000億美元來因應氣候變遷。然而隨著時間推展，累積了更多的評估後發現每年1,000億美元明顯不足，需要建立新的財務目標來支持各項轉型，這也是今年的討論重點「新的氣候金融集體量化目標（New Collective Quantified Goal on Climate Finance，NCQG）」。

11月11日起，各締約國領導人將在亞塞拜然開啟長達兩周的全球氣候政策討論與協商，台灣科技媒體中心今舉行「COP29氣候峰會前」線上記者會，邀請專家學者分別從綠色財務、調適、減量三個面向分享今年國際上的討論重點，劉哲良做了以上表示。

此外，專家學者還認為，雖然今年COP29的討論以財務與資金分配為重，但資金怎麼落實到減量與調適行動，幫助各國調適氣候風險，並敦促各國提出更嚴格的國家自訂貢獻實現減碳承諾，才是讓全球有機會走上符合守住攝氏1.5度路徑的關鍵。

劉哲良並提到，根據去年的COP28盤點，減緩與調適需要的資金超乎預期。無論是已強調許久的減緩與調適行動、或是COP27確認建立的損失與損害基金（氣候補償），都需要鉅額資金來協助開發中國家轉型。

劉哲良分析，氣候談判脈絡下、募集及引導資金的方式，大概可由三種面向來觀察。第一個是「捐款」，如同現存於氣候公約架構下的幾個氣候基金，資金的主要來源是已開發國家捐助，但這非常仰賴已開發國家的捐款意願。第二個是「借錢」，因應捐助的資金仍不足以補足資金缺口，因此近年國際上積極呼籲各級金融單位將氣候金融納入核心業務，以綠色融資方式將資金引導至符合氣候目標的路徑。第三個是由聯合國主導，成立全球碳市場，透過回饋碳權給已開發國家抵減減量責任做為誘因，把資金與技術引導到開發中國家，協助減量與減緩行動。