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競逐AI賽局 國發會副主委詹方冠：120億建資料中心、培訓20萬人才

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會副主委詹方冠5日指出，為了提升台灣在AI方面的競爭力，希望 AI 能夠成為繼半導體、伺服器後另一個重要領域，政府已進行相關政策規劃，包括斥資120億元在台南建置 AI 資料中心、預計四年內將培訓約20萬名 AI 人才，也規劃將 AI 投入防衛領域中，並期待公私部門合作，可更加強化台灣的 AI 體系。

由台杉投資與Amazon Web Services (AWS) 共同策畫的「前瞻 AI Agents ，顛覆未來想像」論壇今盛大舉辦，詹方冠親臨現場並致詞，做了以上表示。

詹方冠還提到，AI Agents現在是新興生成式 AI 非常重要的關鍵，它更會重塑全球的未來，市場也預測，它在一年內即可達成一兆美元產值的規模。同時，許多新創產業也因為 AI 的出現而大量增長，吸引相關投資成長約30%。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，生成式AI 在全球掀起前所未有的產業變革，台灣擁有強大的半導體產業，為 AI 發展添加柴火，顯示在這場全球 AI 競賽中，台灣已擁有得天獨厚的優勢。隨著政府將 AI 列為「五大信賴產業」之一，數位發展部更獲國發會百億銀彈挹注台灣 AI 生態系，推動生成式 AI 技術與應用落地。面對 AI Agents 技術成為各產業競逐的焦點，相信在結合台灣的產業優勢下，可望實現軟硬整合，並加速台灣產業的升級與轉型。

翁嘉盛也指出，面對 AI Agents 浪潮的興起，也加速各個產業推動 AI Agents 商業化的進程，進而帶動 AI Agents 新創的萌芽，在面對創業路途艱辛，台杉投資致力協助台灣新創成長，除集結台灣創投界資源，今年還與 AWS 共同策劃一系列探討技術與應用發展的活動，期盼讓台灣AI新創茁壯、為成熟產業升級轉型添柴火，助力台灣於生成式AI大勢中取得先機，確立一席之地。

相較於現今 AI 模型需仰賴人類下指示後，方可生成文本、影音等任務，AI Agents 則是讓AI代表人類自主地執行任務、做出決策並與環境互動，讓 AI 從輔助工具進化為具有高階思維的工作系統。

研調機構Gartner指出，在 AI 獲得制定計畫與自主能力後，將推進其自動化和工作場所的生產力，從而大幅提昇 AI 的可用性與靈活度。因此，雖然目前僅有不到1%的企業軟體有包含 AI Agents 應用，但到 2028 年將暴增至 33%，在在顯示出 AI Agents 無疑是生成式AI 發展的新藍海。

本次論壇集結台美關注 AI 產業的重要領袖人物，包含國際AI趨勢大神同時也是 AI Fund 管理合夥人--吳恩達 (Dr. Andrew Ng) ，剖析其對引領AI發展關鍵的看法、聯發創新基地負責人許大山博士、安謀 (Arm) 北美業務副總裁曾志光、AWS台灣暨香港總經理王定愷與台杉投資總經理翁嘉盛，共談 AI Agents 的未來應用與前景，以及台灣在此波浪潮下的挑戰與機遇。

AI 半導體

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