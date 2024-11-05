經部新增工具機零件等五項產品禁止出口兩俄 違者重罰百萬元

為防阻我高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，經濟部與國際友盟一致行動、加強管控，於今日增列3項纖維素相關產品，以及工具機零件、電動機馬達各1項對兩俄出口管制。

經濟部表示，上述5項產品可用於製造炸藥、軍事武器及戰場用無人機關鍵零組件，經與國際友盟協調，有必要加以管制，以防阻可疑之武器擴散活動。

經濟部於今年6月禁止硝酸纖維產品(稅則391220)對兩俄出口，此次增列3項其他纖維素相關產品(稅則分別為391212、391231、391290)、1項工具機零件(稅則846693)、及1項電動機馬達(稅則850110)，共計5項稅則對兩俄出口管制，新規定自今年12月4日起生效。

經濟部提醒廠商，初次違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則已大幅提高至100萬元，業者應遵守國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，以避免因違規而影響商譽及自身權益。

為使廠商確實做好盡職調查，確保貨品最終流向，經濟部積極透過各項管道向廠商宣導。今年初以來，經濟部已辦理19場宣導會，協助業者瞭解最新國際趨勢，以防範違規行為發生。經濟部亦將密切關注國際情勢發展，並滾動式調整出口管制措施，以因應不斷變化的局勢。