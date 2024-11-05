惠譽：台灣證券公司在市場波動中維持穩健

國際評級機構惠譽信評預期，儘管資本市場波動較大，台灣證券公司的經營環境將保持穩定，這得益於持續且審慎的監管以及台灣穩定的經濟成長前景。

該結論來自惠譽於11月4日完成對台灣九家獨立券商的評等工作，惠譽確認這些公司的評等。對亞東證券的評等展望維持負面，而其餘公司的評等展望則保持穩定。這九家公司的評等主要取決於他們的市場地位和業務模式。惠譽預期行業分化現象將持續，大型證券公司和在金融控股集團下的券商將通過規模效應和集團綜效獲得市佔率。反之，沒有利基市場的小型獨立券商在維護其市場地位、營收和盈利能力方面將面臨挑戰。

惠譽預期，2025年證券公司的獲利將從2024年的高基期上小幅下降。由於市場成交量下滑，預計經紀相關收入將減少，但美國和國內利率調降應能支撐固定收益組合的表現。惠譽預期國內企業在科技製造方面的持續投資以及供應鏈韌性的改善將驅動承銷業務需求保持穩定。

惠譽認為，台灣證券公司的資本狀況可以平衡其業務風險。由於經紀業務相關資產增加，槓桿率在2024年上半年有所上升，但仍在可控範圍內，因為這些公司保持了與資產負債表風險和行業周期性相稱的資本水平。嚴格的監管資本要求以及對信用和市場風險的控制，減少了借款和投資活動中發生重大損失的可能性。