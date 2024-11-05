政院急挽回另有安排 施俊吉：不用了！哈哈大笑三聲走人

台灣金聯董事長施俊吉任期還有兩年卻突遭拔官，任期到今天，引發輿論關注。據悉，他今天接獲行政院長辦公室主任林德訓致電表示「另有安排」。對此，施俊吉表示已回覆對方「不用幫我安排了！」，他的初衷達成，「很快樂，哈哈大笑三聲走人！」

施俊吉4日特別召開記者會強調任期還有兩年「為什麼要我現在下台？合理懷疑因擋人財路被拔掉。」施俊吉質疑與雲林北港工業區土地標案有關，當年時任立委蘇治芬阻擋干擾投標，而將接任台灣金聯董座的呂政璋是蘇任雲林縣長時的農業處長，施擔心國家資產恐被賤賣。

事件今日在立法院也成為質詢焦點，施俊吉受訪證實政院方面確實致電給他說另有安排，不過，施俊吉表示，既然現在社會都注意到關於雲林北港工業區案件，那就絕對不會發生賤賣的事情，他的初衷已經達成，現在很快樂，哈哈大笑三聲快樂走人，卸任了！