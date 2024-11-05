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代理式 AI 興起 台杉翁嘉盛看好加速台灣產業升級與轉型

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

生成式AI技術的快速演進引發全球關注，AI Agents（代理式AI）被視為生成式AI的未來關鍵應用，有望全面革新企業運營並帶動新成長。台杉投資總經理翁嘉盛表示，AI Agents技術成為各產業競逐的焦點，在結合台灣的產業優勢下，可望實現軟硬整合，並加速台灣產業的升級與轉型。

為掌握全球AI Agents與生成式AI最新脈動，國家發展委員會指導，台杉投資與雲端技術領導者Amazon Web Services （AWS）共同策畫，今天舉辦「前瞻 AI Agents ，顛覆未來想像」論壇。

翁嘉盛指出，生成式AI在全球掀起前所未有的產業變革，台灣擁有強大的半導體產業，在這場全球AI競賽中，已擁有得天獨厚的優勢。隨著政府將AI列為「五大信賴產業」之一，數位發展部更獲國發會百億銀彈挹注台灣AI生態系，推動生成式AI技術與應用落地。AI Agents的興起，也加速各產業推動AI Agents商業化的進程，帶動AI Agents新創的萌芽。面對創業路途艱辛，翁嘉盛指出，台杉投資致力協助台灣新創成長，集結台灣創投界資源，今年還與AWS共同策劃一系列探討技術與應用發展的活動，期盼讓台灣AI新創茁壯、為成熟產業升級轉型添柴火，助力台灣於生成式AI大勢中取得先機，確立一席之地。

相較於現今AI模型需仰賴人類下指示後，方可生成文本、影音等任務，AI Agents讓AI代表人類自主地執行任務、做出決策並與環境互動，讓AI從輔助工具進化為具有高階思維的工作系統。研調機構Gartner指出，在AI獲得制定計畫與自主能力後，將推進其自動化和工作場所的生產力，從而大幅提升AI的可用性與靈活度。目前僅有不到1%的企業軟體有包含AI Agents應用，但到2028年將暴增至33%，AI Agents無疑是生成式AI發展的新藍海。

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