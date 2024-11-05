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加碼斷援 經部新增5項稅則產品禁止出口俄羅斯12月生效

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部擴大輸往兩俄出口管制範圍。圖／本報資料照片
經濟部擴大輸往兩俄出口管制範圍。圖／本報資料照片

外國智庫調查俄羅斯供應鏈，發現台灣是俄國工具機前5大供應來源，經濟部5日宣布再度擴大管制，增列3項纖維素相關產品，以及工具機零件、電動機馬達各1項對兩俄出口管制。

經濟部今年6月禁止硝酸纖維產品（稅則391220）對兩俄出口，此次增列3項其他纖維素相關產品，稅則分別為391212、391231、391290、1項工具機零件，稅則846693，以及1項電動機馬達，稅則850110，共計5項稅則對俄羅斯及白俄羅斯出口管制，新規定自今年12月4日起生效。

經濟部表示，上述5項產品可用於製造炸藥、軍事武器及戰場用無人機關鍵零組件，經與國際友盟協調，有必要加以管制，以防阻可疑的武器擴散活動。

經濟部提醒廠商，初次違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則已大幅提高至100萬元，業者應遵守國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，以避免因違規而影響商譽及自身權益。

經濟部表示，廠商應確實做好盡職調查，確保貨品最終流向，今年以來，經濟部已辦理19場宣導體，協助業者了解最新國際趨勢，避免違規行為發生；經濟部持續密切關注國際情勢發展，並滾動調整出口管制措施。

俄羅斯 工具機 經濟部

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