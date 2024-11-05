快訊

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

美選後台股多半大漲 川普若上有利傳產

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
川普的重返白宮之路，選民要在今天做出決定。（路透）
川普的重返白宮之路，選民要在今天做出決定。（路透）

川普當選有利石化、金融、鋼鐵與加密貨幣股票，賀錦麗則是新能源、住房與醫療股！

針對美國總統大選對台股的影響，歷史統計近5次大選後1個月，有4次台股都有上漲。產業界分析，川普若當選，傳統產業類股如石油、傳統能源，還有加密貨幣將受惠，賀錦麗當選則是綠能與醫療，AI與半導體各方都認為仍可繼續投資。

美選完股市多呈漲勢

觀察近20年、五屆美國總統大選後台股走勢，雖然選後一天股市稍有震盪，但除了2008年因發生金融危機，導致選後一季跌幅逾12%，其餘四次一個月後台股指數皆為上漲。啟發投顧分析師白易弘表示，如今降息循環啟動，無論誰勝選，只要選舉和平落幕，美股就會回歸漲勢。

白易弘說，通常美國大選後一年，股市正報酬機率高達8成，但之中仍有類股差別，以目前台股結構觀察，市場目前認為若賀錦麗勝選，有望維持政策穩定，延續拜登推動的晶片法案等措施。國泰證期顧問處協理蔡明翰則指出，若川普當選，石化和軍工產業或有短期上漲的機會；賀錦麗勝選則可能綠能與科技股有利多。

AI及半導體仍有商機

群益投顧董事長蔡明彥認為，若川普當選，可能會推動更嚴格的關稅政策，或許會促使台灣的出口企業提前拉貨，尤其是PC及腳踏車代工廠商，長期來看可能有利於台灣的出口相關產業。他也說，無論誰當選，AI及半導體產業將持續受到市場關注。

「川普當選，航運股將因短期搶運潮受益！」台新投顧研究部副總黃文清表示，傳統能源相關產業如石化、鋼鐵與重電，及加密貨幣相關產業（挖礦與板卡）也有望受惠。另一方面，若賀錦麗當選，半導體產業中的先進製程、封裝技術及設備公司將因政策支持受益。

石化和金融是川普股

中信投信指出，川普概念股主要包括軍工、汽車等相關產業；若賀錦麗當選，則可能利好綠能。中信投信指出，無論誰當選，生技、半導體產業都將在新政策下受益。

兆豐投顧副總黃國偉指出，根據目前的美國民調數據，川普當選的機會略高，因此投資人應密切關注石化和金融業的潛在受益機會；受害股則是綠能產業。

【更多精采內容，詳見

台股指數 川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

泰國明星河馬寶寶「彈跳豬」水果拼盤二選一 預測川普勝選

【美國大選即時開票】美小鎮開出第一張票！川普、賀錦麗3：3平手

美大選最後催票 川普：拿下賓州就贏了、不想功敗垂成就去投票

賓州19張選舉人票…賀錦麗搶攻拉美裔選票 波裔歌手助講

相關新聞

安聯投信：六大面向檢視美國大選可能帶來的機會與風險

全球屏息美國大選結果揭曉，觀望氣氛加劇全球股市震盪幅度。安聯投信表示，儘管美國大選逼近，兩位候選人民調數據與相關訊息均增...

美選後台股多半大漲 川普若上有利傳產

川普當選有利石化、金融、鋼鐵與加密貨幣股票，賀錦麗則是新能源、住房與醫療股！

碳費在即…台中繳最多不是中火 碳排第2名碳費要繳27.6億元

我國將邁入碳定價時代，預計2026年開徵碳費。台中市環保局長陳宏益說，中火年排碳2600萬噸、全台最大，但扣掉賣電，實際...

金價飆漲…台銀黃金存摺大戶下單10公斤 七個月大賺500萬

國際金價因為美國選情不確定性、中東緊張情勢升高使得避險需求大增，也帶動金價一路飆高，更使押對寶的投資人大賺，其中台銀一位...

加碼斷援 經部新增5項稅則產品禁止出口俄羅斯12月生效

外國智庫調查俄羅斯供應鏈，發現台灣是俄國工具機前5大供應來源，經濟部5日宣布再度擴大管制，增列3項纖維素相關產品，以及工...

AI時代強勢來襲 台灣準備好了嗎？防深偽、勝打詐 政府得加把勁

AI犯罪問題正嚴重遭低估，不只是個人詐騙，企業遭詐金額已屢創新高，未來企業與企業、國與國之間的互信，都將因AI深偽技術干擾，道高一尺魔高一丈，加速發展「AI鑑別技術」，打破AI技術不對稱發展現況、建立AI治理原則，提高AI詐騙素養，將是AI新世界重要三課題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。