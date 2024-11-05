美選後台股多半大漲 川普若上有利傳產

川普當選有利石化、金融、鋼鐵與加密貨幣股票，賀錦麗則是新能源、住房與醫療股！



針對美國總統大選對台股的影響，歷史統計近5次大選後1個月，有4次台股都有上漲。產業界分析，川普若當選，傳統產業類股如石油、傳統能源，還有加密貨幣將受惠，賀錦麗當選則是綠能與醫療，AI與半導體各方都認為仍可繼續投資。

美選完股市多呈漲勢

觀察近20年、五屆美國總統大選後台股走勢，雖然選後一天股市稍有震盪，但除了2008年因發生金融危機，導致選後一季跌幅逾12%，其餘四次一個月後台股指數皆為上漲。啟發投顧分析師白易弘表示，如今降息循環啟動，無論誰勝選，只要選舉和平落幕，美股就會回歸漲勢。

白易弘說，通常美國大選後一年，股市正報酬機率高達8成，但之中仍有類股差別，以目前台股結構觀察，市場目前認為若賀錦麗勝選，有望維持政策穩定，延續拜登推動的晶片法案等措施。國泰證期顧問處協理蔡明翰則指出，若川普當選，石化和軍工產業或有短期上漲的機會；賀錦麗勝選則可能綠能與科技股有利多。

AI及半導體仍有商機

群益投顧董事長蔡明彥認為，若川普當選，可能會推動更嚴格的關稅政策，或許會促使台灣的出口企業提前拉貨，尤其是PC及腳踏車代工廠商，長期來看可能有利於台灣的出口相關產業。他也說，無論誰當選，AI及半導體產業將持續受到市場關注。

「川普當選，航運股將因短期搶運潮受益！」台新投顧研究部副總黃文清表示，傳統能源相關產業如石化、鋼鐵與重電，及加密貨幣相關產業（挖礦與板卡）也有望受惠。另一方面，若賀錦麗當選，半導體產業中的先進製程、封裝技術及設備公司將因政策支持受益。

石化和金融是川普股

中信投信指出，川普概念股主要包括軍工、汽車等相關產業；若賀錦麗當選，則可能利好綠能。中信投信指出，無論誰當選，生技、半導體產業都將在新政策下受益。

兆豐投顧副總黃國偉指出，根據目前的美國民調數據，川普當選的機會略高，因此投資人應密切關注石化和金融業的潛在受益機會；受害股則是綠能產業。

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