公私協力再加碼 國發會獎勵金計畫助地方創生青年圓夢

國發會於近日辦理「113年獎勵青年投入地方創生行動計畫」（獎勵金計畫）成果發表會暨市集活動，邁入第二年的獎勵金計畫，除了政策獎勵支持外，今年更以「企業相挺・創生紮營」為主題，持續攜手中華開發資本等企業與青年團隊一同實踐地方創生夢想。

國發會表示，本年度經過二天嚴格評選，選出3組「創生之星金獎」，分別是地域復興組「醒來吧文化聚落有限公司」（羊起頭！勾出泰雅織路）、風土物產組「靜好東方事業有限公司」（看見山那邊˙梨山知味）及創生體驗組「豐園漆藝資材行」（融漆工藝綻地方美），在67組優秀團隊中脫穎而出。國發會期勉青年團隊要運用說故事的力量改變地方，擴散獎勵金「第一桶金」的力量，並持續找到自主的商業模式。

「醒來吧文化聚落有限公司」深耕宜蘭南澳，將泰雅族面臨失傳的「羊角勾」編織技法，透過人才培育、編織體驗、商品及遊程開發，建立文化產業循環鏈，在創新轉譯傳統文化的同時，更成功串聯城鄉資源、促進跨族群編織文化交流，實為地域復興行動的典範。

「豐園漆藝資材行」致力復興台中豐原傳統的「漆藝」產業，以漆器為載體，結合導覽走讀、在地糕餅、茶葉及客家料理文化，將漆藝融入日常生活，藉由體驗串聯豐原在地多元產業。

「靜好東方事業有限公司」長期蹲點台中市和平區，在人口老化、青年流失及農業困境中，盤點在地雪梨、蜜蘋果及水蜜桃等果樹產業，提高農業生產的附加價值，將青年返鄉熱情落實為具體行動，串聯農民生產、專業加工網絡及市場通路，為梨山農業開創新的品牌力量。

中華開發資本總經理南怡君表示，很榮幸能跟國發會再度合作，延續創投的精神，支持團隊持續長大。今年在67隊中有44組團隊申請加碼，選出的10組團隊包括台東柴米廚房（繞圈圈咖啡館）、澎湖西嶼汝賀文化工作室、彰化芳苑通利水產行、天禾日有限公司、屏東林邊一途創意、新北市八煙三生發展協會、苗栗三義霧鹿奇途工作室、雲林斗六宏㦤國際有限公司、新竹橫山土者土者女子工作室及南投草屯破竹工作室。除展現公私協力典範，也期望藉由企業資源，讓地方創生行動能深化為可永續發展的商業模式。

國發會表示，未來將持續攜手部會強化地方創生政策推動與執行，更希望進一步鏈結企業加入創生推動行列，支持更多青年投入地方創生行動，期望藉此培育在地青年發揮專長，深化多元產業及在地就業，進而帶動地方產業升級，帶動地方永續、共好。