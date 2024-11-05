證交所結合大型活動將反詐騙宣導帶到南台灣 獲熱烈迴響

臺灣證券交易所前進南臺灣，提醒民眾小心投資詐騙！為提升大眾防詐意識，11月2日、3日證交所參與經濟部和台南市政府主辦的「台灣設計展」周邊活動「早餐生活節」，以精心設計的攤位布置和超人氣的防詐限定版乖乖，搭配線上防詐測驗和抽獎等互動遊戲，向民眾傳達防詐觀念，期能借助大型活動幫助更多民眾增強識詐知能。

這次活動圍繞台南市美術館2館的展區，周末兩日吸引約15萬人次湧入，證交所以「5D反詐行動」為推廣主軸，向民眾宣傳5個D（Don’t）「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，攤位上擺放近期與知名零食品牌聯名打造的防詐限定版乖乖，吸引絡繹不絕的人潮，不僅向數千位民眾推廣防詐資訊及贈送乖乖，更有許多民眾踴躍挑戰「證派外送」網站的防詐知識小測驗，讓大家有吃有玩，滿載而歸。

為擴大反詐騙宣導廣度，證交所加強跨界合作，這次防詐乖乖除了串聯全國各地證券商及結合南部大型活動發送外，即日起也搭配「證派外送」主題，在雙北18個店家熱情響應下，讓民眾在內用、外帶、或外送平台點餐時可以免費領取1包，合作店家名單不乏大眾熟知的街頭小吃、網路名店，包括師園鹽酥雞、餃子樂、好初早餐、真芳碳烤吐司、虎笑麵屋、朱雀咖哩、有吉豐盛丼專門店等，詳情已公布於證派外送IG帳號（@square_delivery），數量有限，送完為止。

證交所本次推出金銀兩色防詐乖乖，「金色降臨款」蘊含「聰明識詐、財富平安降臨」祈福元素，「銀色退散款」則象徵「全民反詐、詐騙厄運退散」的守護意象，不但包裝設計吸睛，背面更以籤詩和口訣融入反詐警語，希望用生活化創意方式提醒大家，投資務必停看聽，要透過合法業者和管道，而不要相信LINE群組或投資明牌，並審慎判斷各種投資訊息真實性，如有疑慮就撥打165反詐騙專線或證券期貨反詐騙諮詢電話(02-2727-3434)來查證或諮詢。

防詐限定版乖乖除了透過上述管道直接發送給民眾外，證交所也在「證派外送」網站（ https://act.twse.com.tw/squaredelivery ）舉辦抽獎活動，預計抽出10位幸運得主，各可獲得５箱「反詐限定版乖乖」（共60包），歡迎大家11月27日前到「證派外送」網站，既可輕鬆認識常見詐騙手法，保護自己和周邊親友抵禦詐騙威脅，又可以參加抽獎，一舉數得！