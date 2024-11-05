CRIF：台灣百大集團應考慮「川普風險」預作壓力測試

CRIF中華徵信所指出，現今的經濟環境利多與利空因素並存， 傳統金融政策工具的效果已大不如前。即使進行貨幣寬鬆，若未搭配適度的產業政策，僅有充足的資金準備也可能無法發揮效用。因此，台灣百大集團應將營運視野擴大，未來導向更加明確，並進行總體前景預測。依據不同的經濟變化做營運壓力測試，以便提前準備應對不同程度的挑戰。例如美國大選在即，百大集團應考慮潛在的「川普風險」。

CRIF建議百大集團要思考三個關鍵議題。首先，當前仍須兼顧百大集團在中國營運的需求下，並「與中國大陸產業保持適當距離」。在美中對抗已成為不可逆的趨勢下，美國對中國的科技圍堵範圍只會日益擴大，即使尚未受到限制的科技產品，也需要未雨綢繆，以應對未來可能的變化。

第二，建立更完整的半導體供應鏈。台灣雖然是全球半導體供應鏈的重鎮，但台積電（2330）集團營收幾乎占了台灣半導體產業營收總額的4成，成為台灣半導體的代表。然而，台積電獨大的產業結構使得台灣的半導體生態系統顯得不均衡，因此台灣需要強化半導體相關產業的自製率，例如減少仰賴日本的化學品，並促進工具機、電子及半導體生產設備的自主化。如此，將有助於更多本土科技業者共同打造一個更廣泛、穩固的半導體供應鏈，讓台灣真正成為一個具備自主能力的半導體強國。同時目前台積電已經在北美、日本、歐洲建立全球晶圓代工代工生產基地，但是如何保持台積電將最先進的製程技術保留在台灣，並使必要的供應鏈也紮根在台灣，將是保護台灣半導體發展及本土供應鏈生存的關鍵。

第三，為了促進台灣經濟發展，百大集團必須成為「AI產業應用的全球領頭羊」，才能維持台灣在各產業全球供應鏈的地位。台灣在AI晶片、AI伺服器、AI PC方面都是全球供應鏈的重要樞紐，但目前本土產業和企業在運營中導入AI的程度仍主要侷限於少數大型科技公司。CRIF認為，台灣的科技實力不應僅限於生產AI晶片及相關產品。儘管政府在2023年提出台灣 AI 行動方案 2.0 （2023-2026），不過計劃框架過於龐大，因此呼籲政府將產業AI化置於台灣AI化的優先執行。企業營運是最實際實現AI化的場域，而百大集團更適合作為台灣產業AI化的先鋒。