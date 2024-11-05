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今年金點設計獎逾2千件參賽 新南向國家報名件數創高

中央社／ 台北5日電

經濟部今天表示，今年金點設計獎吸引來自20個國家、2339件作品參賽，其中新南向國家報名件數達213件，創歷年新高紀錄，參賽者來自泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新今天主持「2024金點設計獎宣傳記者會」表示，今年金點設計獎有4大重點，包括國際化、創新設計、國際拓銷，以及知名建築師龔書章獲選為年度最佳設計成就獎得主；2014年後設計獎走向國際，今年有來自20個國家、2339件作品參賽。

為協助得獎產品國際拓銷，鄒宇新表示，在日本東京丸之內設置專櫃，今年4月也在義大利米蘭設計週台灣館展示得獎作品，希望能讓得獎產品行銷國際，並讓台灣設計走向國際舞台。

台灣設計研究院院長張基義表示，台灣除了與新南向國家經貿往來熱絡，近年泰國、越南等新南向國家參賽件數不斷增加，今年新南向報名件數創新高。此外，今年邀請來自13國、99名專家組成評審團，將自2339件參賽作品中選出138個入圍作品，最終選出32名得獎者。

經濟部產發署表示，金點設計獎的海外參賽作品已近5成，近年積極與泰國、印尼、菲律賓等新南向國家簽署設計合作備忘錄，促進設計交流與合作；今年新南向國家報名件數達213件，創歷年新高紀錄，參賽者來自泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度和紐西蘭等國。

台灣設計研究院補充，針對新南向國家不同的市場，也採取不同的合作方式，像是泰國、馬來西亞和新加坡市場比較成熟，會與當地的合作夥伴，共同舉辦設計沙龍促進交流合作；印度、越南則屬於新興市場，會先透過合作單位了解設計群眾和市場，目前與菲律賓設計中心、印度中小企業協會等單位合作。

2024年金點設計獎的年度特展將於12月3日起跑，頒獎典禮則於12月13日舉辦。

新南向

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