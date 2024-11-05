國內碳交易掛零 田建中：市場剛開始、需時間磨合

國內減量額度交易平台首批國內碳權6080噸10月上架開賣後，至今無成交案例，6件專案有5件因已屆銷售期間下架。碳交所總經理田建中表示，碳權買賣方都還在評估，價格也要有一段時間來調整反應，企業都是深思熟慮的。

碳交所的國內減量額度交易平台10月公告6件定價交易專案，額度總共為6080公噸二氧化碳當量，價格介於每噸新台幣2500至4000元。不過，目前只剩每噸3500元的台北101大樓停車場採用高效率光源案。

田建中告訴中央社記者，首波定價交易賣方掛1個月試水溫，價格主要也是反映減碳的成本；另外，買方則要考慮環評增量抵換、抵減碳費等，沒那麼快可以決定，整體來說國內碳權市場才剛開始、供需要再磨合。

田建中進一步說明，如果是買碳權來抵碳費，目前碳權價格和一般碳費費率每噸300元差異很大，買方當然就不必去買，目前主要還是以企業擴廠環評所需的增量抵換為主。

田建中說，雖然目前定價交易沒有成交，但大眾心理已經有譜，碳交易確實是落地的，讓企業開始評估自身的減碳措施。他坦言，價格部分買賣雙方是需要一段時間磨合調整，不過未來成交量一定會很大。

根據「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，除了定價交易外，另有協議交易和拍賣。田建中說明，協議交易就是場外交易，不經過交易平台媒合，買賣方自行協議交易條件，碳交所僅協助清算交割事宜。

拍賣部分，田建中舉例，減碳專案若有政府出錢補助，地方政府就會拿到一定比例的減量額度；但地方政府不需要擴廠、繳碳費等，就會透過拍賣方式出售。他補充，拍賣系統都同時間做好上線，目前沒有拍賣的案件。