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今年前九月新設公司3.6萬家創同期新高 「這行業」新增最多

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部5日發布統計指出，今年1至9月新設立公司家數3.6萬家，為歷年同期新高，年增4.7%。其中，新設家數以專業、科學及技術服務業占21.3%最多，營建工程業占16.0%、金融及保險業占14.7%及製造業占14.5%。縣市別來看，主要集中於台北市占22.6%、新北市占17.7%及台中市占16.8%。

經濟部統計指出，截至2024年9月底，公司登記現有家數達78.8萬家，為歷年新高，較上年年底增2.2%。目前公司登記，以製造業20.3萬家、占25.7%最多，其次為營建工程業12.4萬家、占15.7%；專業、科學及技術服務業10.8萬家、占13.7%，前三大行業合占公司登記總家數五成五。

就縣市別觀察，今年9月底公司登記家數最多為臺北市，占22.9%，其他依序為新北市占19.2%、臺中市占15.3%、高雄市占11.2%、桃園市占9.2%。

女性公司負責人家數占比呈逐年上升態勢，性別差距縮小。統計指出，按公司登記現有家數，公司負責人向以男性居多，惟近年女性公司負責人占比呈逐年上升，性別差距（男性占比−女性占比）由2019年底之38.4個百分點降至2024年9月底之35.8個百分點，顯示女性企業家已漸成為我國經濟發展不可或缺的要素之一。

就行業別觀察，三級產業中，以工業之性別差距最大，服務業最小，但與2019年底比較，性別差距皆有縮小，其中以醫療保健及社會工作服務業、教育業之性別差距分別縮小17.2及7.2個百分點較多。

值得注意的是，公司資本額越大，負責人性別差距越大。按資本額級距觀察，今年9月底資本額一百萬元以下女性公司負責人家數占比為36.3%，資本額五億元以上為14.8%，大抵呈現資本額越大，女性負責人家數占比越少，性別差距越大趨勢；惟與2019年底相比，各級距資本額之性別差距皆呈縮小趨勢，其中以五億元以上級距縮小5.0個百分點最為顯著。

經濟部 製造業

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