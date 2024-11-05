金價飆漲…台銀黃金存摺大戶下單10公斤 七個月大賺500萬

國際金價因為美國選情不確定性、中東緊張情勢升高使得避險需求大增，也帶動金價一路飆高，更使押對寶的投資人大賺，其中台銀一位黃金存摺的大戶上半年一口氣下單大買10公斤，七個月來已大賺500萬元。

國際金價在衝高到接近2790美元的新高點之後，目前在2745.80美元價位。對此大型金控內部最新報告也分析，今年以來金價已經飆升30%，主要來自在聯準會降息預期、央行買盤，以及中東、烏克蘭、美國大選不確定的避險買盤支撐。

大型金控也分析，由於賀錦麗選情升溫，目前金價的確面臨賣壓，但在市場觀望週四聯準會降息前景，以及這次膠著的美國大選可能令開票作業拖上數日之下，整個市場仍有非常高的不確定性，這也使得金價雖然有賣壓，但是跌幅有限。

對於後續的國際金價走勢，有「黃金王子」封號的台灣銀行貴金屬部經理楊天立分析，國際金價近期在美國大選、地緣政治等避險需求的推升之下，已形成非常有力的支撐，並且看好國際金價明年來到每盎司3000美元的機會非常大。

不過，楊天立也建議想進場買黃金存摺的人，接下來要找好的切入點，可以觀察在美國大選過後；他分析以歷史經驗來看，大選過後都會是金價回檔的時機，這個時候投資人也較有逢低買進切入的空間。