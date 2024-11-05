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美國大選牽動車用供應鏈 榮惠董座：川普當選一定會加稅

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
榮惠-KY董事長劉世璘。記者尹慧中攝影
榮惠-KY董事長劉世璘。記者尹慧中攝影

美國大選結果牽動車用供應鏈，各大廠商都沙盤推演做好萬全準備。PCB整合設計服務廠商榮惠-KY（6924）主要配合日系車用客戶群，董事長劉世璘5日受訪回應美國大選議題對產業影響時提到，「美國總統大選後政策會對產業難免有影響，誰當選大家都不知道，但有心理預測，最壞情況是川普當選一定會加稅，包含會對台灣加稅」，公司已規畫擴大海外據點應對，包含後續計畫在美國底特律設點。

劉世璘說，以前公司用中國大陸據點服務客戶，現在用泰國服務客戶，墨西哥方面也緊密計畫新增辦公室，進而服務更多客戶。

劉世璘說，墨西哥鄰近生產基地，後續計畫也在美國底特律設點配合美系車用設計中心，另外歐洲方面傾向先在斯洛伐克設點，先前受疫情影響拖累，目前看墨西哥進度優先，若墨西哥2025年上半年進度順暢，也有機會可在明年後續增設。

近期車用領先指標車用半導體市場雜音多，包含恩智浦、瑞薩展望不如預期，引發市場討論車用半導體供應鏈變化。

對車用看法，劉世璘說，公司是以長期配合日系客戶專案為主，專案至能見度較高預期相對不受景氣干擾，同時公司積極配合日系客戶群開拓東南亞布局，包含兩輪與四輪油電混合等設計應用，同時計畫後續往墨西哥發展，明年首季在墨西哥設辦公司配合日系客戶再開拓美系，歐洲部分配合日系消費大廠並再往歐洲車廠開發，整體有望衝刺2025年比今年持續再成長挑戰新高。

墨西哥 美國大選

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