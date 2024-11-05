總預算卡關恐影響明年軍公教調薪 人事總處回應了

先前行政院宣布2025年軍公教調薪3%，不過相關預算需要通過立法院審查，而目前明年度總預算仍卡關中，立委5日在院會質詢時就問到如果總預算遲遲沒有審查，軍公教明年是否還能調薪3%。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮說，若預算一直未審查，明年調升3％就不太可能了。

卓榮泰今日赴立法院說明「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備詢時，會中民進黨立委王定宇指出，明年軍公教調薪3％，但目前總預算持續凍結中，行政院是否有因應辦法？

卓榮泰說，這是目前遇到的困難，在軍公教調整薪資待遇整體預算272億元，中央政府自身編列120億，地方政府則需要自行編列90億，中央總預算沒有通過的話地方政府確實沒有法源依據可以編列。

王定宇追問，目前總預算確實還卡關中，那對於明年軍公教的調薪是否已經開始著手作業，是否能在農曆年前調。

主計長陳淑姿表示，相關作業流程是由行政院人事總處負責，但確實發放的部分需要等預算通過後才會發放。蘇俊榮表示，目前就是需要等立法院把整個預算列入討論後，才能開始進行，現在就是在等待中。

王定宇再追問，如果最壞狀況是總預算案都沒審查，預算就是遲遲沒有通過，這樣明年的軍公教加薪3%還要不要調，如果另一種狀況來看，審查一直阻擋，這樣是否來得及在農曆年前發放。

蘇俊榮坦言，「調升的3%就不可能了」。至於是否可能在明年過年前發放，蘇俊榮說，主要看何時可通過總預算案，主計總處也還需要作業時間，如果可以早一點通過，就比較有機會在過年前發。