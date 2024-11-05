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【重磅快評】中油董座爭3500億撥補 郭智輝敢接球嗎？

聯合報／ 主筆室
台灣中油昨日舉行新任董事長方振仁（左）及總經理張敏（右）布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交，方振仁表示要爭取政府3500億元撥補。圖／中油提供
台灣中油昨日舉行新任董事長方振仁（左）及總經理張敏（右）布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交，方振仁表示要爭取政府3500億元撥補。圖／中油提供

中油新卸任董總昨天交接，但經濟部長郭智輝並未出席，遭批「重電輕油」。郭智輝受訪表示，他一天有10個行程，請次長去很正常的事情；但不正常的是中油前董座李順欽拒絕出席交接典禮，據說是因不滿是看報紙才知道自己被撤換。郭智輝說他不太清楚，不管是不是實話，都更凸顯這個人事案暗藏了貓膩。  

中油董座昨天交接，原本應該熱鬧的交接典禮卻因前董事長李順欽缺席而引人側目。李順欽和台灣金聯董事長施俊吉一樣都不滿被撤換，但施打破沉默大爆標售土地內幕，李順欽則選擇缺席表達抗議；不過，施俊吉好歹是財政部次長告知他被換掉，李順欽則是看報紙才知道自己位子不保，鬰卒程度可想而知。

但有趣的是郭智輝未出席中油昨新任董總交接，以及他事後的回應。郭智輝強調他一天有10個行程，因為有外賓來，所以他沒有出席，派次長去，這是很正常的事情；對於被認為缺席交接是因為只重視台電，郭回應「尊重每個人的看法」。

如果李順欽是正常情況下被告知董事長換人做，即使心裡不爽，但畢竟當了四年半的中油董事長，基於人情之常，也不致於缺席交接典禮；但如果是看報紙才知道人事調整，李順欽缺席也不意外。不 過，郭智輝的缺席就很有討論空間，先撇開他是否有「重電輕油」心態，他是李的長官，如果不太清楚李的人事案，就未免說不過去。

經濟部所屬的國營事業有四家，分別是台電、中油、台糖、台水，中油好歹也是資本額1301億、年營收破 兆元的大公司 ，如果郭智輝一天有10個行程要跑，難道中油排不進他的前10名？上月中油深層地熱開鑽，郭智輝不辭路遠趕到宜蘭主持，但近在咫尺的中油董總交接卻不到，怎麼看都覺得怪怪的，還是說他自知這次人事案太粗糙，為避免尷尬，乾脆選擇缺席？

再來看看新董座方振仁在交接典禮說了什麼？ 他說到10月為止，中油稅前虧損達304億元，預估全年虧損約627億元，中油一年更承擔百億元利息包袱，財務非常嚴峻，為改善財務，他除了爭取油氣價格合理反映外，還要取政府四年3500億元撥補。

經濟部為了台電虧損頭大，這次編列兩年2000億元撥補預算，尚未獲立法院通過，郭智輝已經焦頭爛額，如今中油新董座一上任就來伸手，手筆更達3500億元，比台電多了1500億元，郭智輝敢接球嗎？最好的方法難道不是缺席？

只是，郭智輝恐怕也躲不了多久，中油負債比達92%，借款近7000億元，一年利息就有100多億，2022年虧損1862億元，2023年虧損180億元，今年預估虧損627億元，比起台電也好不到那裡去，郭智輝否認「重電輕油」，手心手背都是肉，除了協助中油爭取撥補3500億元，郭智輝也應該拿出一點經營企業的真本事出來。 

重磅快評

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