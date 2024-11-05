五年五次違反加班費規定 英業達遭罰82萬元
臺北市政府勞動局5日公布9月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有102家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為523萬元，其中英業達公司（2356）遭罰82萬元為最高。勞動局指出，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，是勞動局重點工作項目之一。
北市勞動局局長高寶華表示，113年9月份罰鍰金額前5名，依序為英業達公司（82萬元）、捷仲公司（30萬元）、褒綠美公司（25萬元）、牧東光電（19萬元）、雲品酒店（12萬元）。
違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：每7日中未有1例假1休息日，計23家（22.54％）；未依法給付平日延長工時工資，計22家（21.57％）；未依法給付休息日出勤之工資，計17家（16.67％）；延長工作時間超過法令規定，計13家（12.75％）；工資未全額給付給勞工，計13家（12.75％）。
勞動局指出，英業達公司使勞工平日延長工時，未依規定給付延長工時工資；未逐日覈實記載勞工出勤情形至分鐘為止。近五年內違法次數分別累計達五次及一次。
勞動局強調，雇主應覈實記載勞工出勤情形至分鐘為止，及依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面！
高寶華再次呼籲，「開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值！」為協助雇主遵守法令，臺北市勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「臺北市民服務大平臺」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。
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