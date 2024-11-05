快訊

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

佇立64年！太魯閣牌樓「東西橫貫公路」不見了 工程車不慎撞毀縣府急修復

五年五次違反加班費規定 英業達遭罰82萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

臺北市政府勞動局5日公布9月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有102家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為523萬元，其中英業達公司（2356）遭罰82萬元為最高。勞動局指出，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，是勞動局重點工作項目之一。

北市勞動局局長高寶華表示，113年9月份罰鍰金額前5名，依序為英業達公司（82萬元）、捷仲公司（30萬元）、褒綠美公司（25萬元）、牧東光電（19萬元）、雲品酒店（12萬元）。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：每7日中未有1例假1休息日，計23家（22.54％）；未依法給付平日延長工時工資，計22家（21.57％）；未依法給付休息日出勤之工資，計17家（16.67％）；延長工作時間超過法令規定，計13家（12.75％）；工資未全額給付給勞工，計13家（12.75％）。

勞動局指出，英業達公司使勞工平日延長工時，未依規定給付延長工時工資；未逐日覈實記載勞工出勤情形至分鐘為止。近五年內違法次數分別累計達五次及一次。

勞動局強調，雇主應覈實記載勞工出勤情形至分鐘為止，及依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面！

高寶華再次呼籲，「開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值！」為協助雇主遵守法令，臺北市勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「臺北市民服務大平臺」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

健檢 工時 英業達

延伸閱讀

陳子鴻操刀！英業達「虛擬藝人」米拉11月5日辦出道演唱會

英業達墨廠將蓋變電站

連碰違法公司！ 上班族爆料入職3間檢舉2間：連加班費都要坑

英業達攜凌羣推「智慧家庭」新解方 董座親揭3大應用

相關新聞

五年五次違反加班費規定 英業達遭罰82萬元

臺北市政府勞動局5日公布9月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有102家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為523萬元，其中英業...

美國大選牽動台灣稅改、貿易政策 安永曝兩種劇本影響

美國總統大選5日進行投票，民主黨候選人現任副總統賀錦麗、共和黨候選人前總統川普，外界關注誰能入主白宮，台灣企業最關心美國...

多元碳權問世 企業如何借力使力將碳權發揮最大功效？

繼引進國外碳權進入市場交易之後，環境部訂定碳費徵收標準，並且開放自願減量進行的抵換專案交易，台灣的碳權交易邁入下一個新紀元。隨著不同種類的碳權陸續問世，企業可運用碳權的面向和時機點不僅更為多元，甚至企業或產業本身行有餘力，還可作為碳權的「提供者」，此時該如何運用碳權來提供對自身最大的幫助？

標下大谷翔平50轟球！什麼是程式交易？優式資本靠「毛毛雨」成台灣套利王

六年級的優式資本董事長劉興漢，從外資研究員踏入程式交易領域，已累積豐厚身家，此次優式資本拿下全世界球迷心中的聖杯50轟球，讓外界對這間公司更加好奇。

從美選結果四種組合看股價漲跌 專家解答投資人三問

美國大選結果即將出爐，有民調顯示前總統川普在多個搖擺州領先競爭對手現任副總統賀錦麗，資金開始進行「川普交易」，因預期若川普當選，通膨將重現，聯準會（Fed）降息循環恐緊急踩煞車，將牽動接下來一連串的金融市場效應。

中油董總交接 郭智輝缺席挨批

台灣中油昨舉行新任董事長方振仁、總經理張敏布達交接，經濟部長郭智輝卻缺席，遭工會批評「重電輕油」。經濟部強調部長接見外賓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。