五年五次違反加班費規定 英業達遭罰82萬元

繼引進國外碳權進入市場交易之後，環境部訂定碳費徵收標準，並且開放自願減量進行的抵換專案交易，台灣的碳權交易邁入下一個新紀元。隨著不同種類的碳權陸續問世，企業可運用碳權的面向和時機點不僅更為多元，甚至企業或產業本身行有餘力，還可作為碳權的「提供者」，此時該如何運用碳權來提供對自身最大的幫助？

2024-11-05 10:00