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美國大選牽動台灣稅改、貿易政策 安永曝兩種劇本影響

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
美國總統選舉進入倒數。圖為工藝師製作的兩人塑像。(歐新社)
美國總統選舉進入倒數。圖為工藝師製作的兩人塑像。(歐新社)

美國總統大選5日進行投票，民主黨候選人現任副總統賀錦麗、共和黨候選人前總統川普，外界關注誰能入主白宮，台灣企業最關心美國新任總統進行的稅改政策及實施的關稅、貿易政策，對營運布局及稅負產生哪些影響。

安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務周黎芳執業會計師指出，美台快速雙重稅收減免法案和租稅協定談判，是在拜登任期內提出，若賀錦麗當選，美台快速雙重稅收減免法案通過生效可能更加快速，意味著美國公司股利匯出給台灣母公司股利扣繳稅率將降至10％，不過民主黨的政策同時主張增加美國公司聯邦所得稅率，此舉將削減股利扣繳降低的優惠幅度。

周黎芳指出，台商要有對供應鏈調整的心理準備，若賀錦麗當選，美台快速雙重稅收減免法案通過生效機率高，台商可運用該法案提供的租稅優惠，經由不同的商業交易模式分布利潤，來減少聯邦所得稅提升帶來的衝擊。

在貿易政策方面，安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務吳雅君執業會計師分析，無論誰入主白宮，雙方政策皆聚焦於強化本土供應鏈並減少對中國的依賴，但在各自政策適用的範圍與強度不同，賀錦麗大方向上延續拜登政府的政策，適度保障美國勞工與環境等前提下促進發展，同時推動經濟發展。

若由川普當選，雖然法案通過和租稅協定談判時程較不可預期，但因川普傾向維持甚至調降所得稅率，所以對於台商美國子公司營利及盈餘匯回整體有效稅率，無論是誰當選，應不會差太多。周黎芳認為，若川普當選，關稅增加更是調整供應鏈最直接的因素，台商需留意供應鏈調整。

吳雅君指出貿易政策上，川普更強調「美國製造」的優先性，尤其針對中國原產特定貨物，將加徵更高昂的關稅以保障美國特定產業，不論哪位候選人當選，都將對全球貿易與供應鏈布局產生重大影響。

吳雅君認為，面對不斷變化的關稅、貿易政策和市場動態，企業應及早準備才能在迅速變化的情勢中靈活決策。

美國兩黨候選人稅務、貿易政策。報系製表
美國兩黨候選人稅務、貿易政策。報系製表

川普 美國 賀錦麗

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