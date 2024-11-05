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財劃法修法引激烈爭執 卓揆盼朝野心平氣和、就事論事

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

對於財劃法修法4日發生激烈爭執，對此，行政院長卓榮泰5日表示，盼朝野立委都能夠心平氣和、能夠就事論事。但是在討論之前，我想個別黨團也應該想想看整個草案的內容，要做怎麼樣合理的規劃；在討論的過程、程序上，要做怎麼樣合理的安排。

藍白立委共提出22個版本的財劃法修正草案，輪值召委陳玉珍本周並排定周一、周三和周四審查財劃法修正草案，財委會從4日上午9時開議到接近傍晚6時，朝野立委共計有將近70人士上台發言。不過在4日審查時也爆發朝野立委爭執狀況。

對此，卓榮泰5日赴立法院說明「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備詢時表示，他當然希望立法院在討論所有法案的時候，朝野立委都能夠心平氣和、能夠就事論事。但是在討論之前，他認為個別黨團也應該想想看整個草案的內容，要做怎麼樣合理的規劃；在討論的過程、程序上，要做怎麼樣合理的安排。

卓榮泰強調，國人都很期待有非常好的立法品質，修訂出來的法案，都是依法可行，也是符合全國人民民意的。他認為這樣的法律，政院會全力地遵守，希望過程大家能夠平和，但是對於一些有爭議的，能夠有更多的討論時間跟空間。

卓榮泰 財劃法

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