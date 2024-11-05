投資級債淨流入增溫 非投資級債轉為淨流入

隨著通膨與消費者信心走升，債市全面承壓。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至10月30日，投資級債淨流入金額增溫至64.9億美元、非投資等級債轉為淨流入6.1億美元，新興市場債則是受到美國大選逼近，淨流出金額擴大至19.5億美元。

安聯投信表示，美國聯準會看重的通膨指標創下五個月來最大升幅，削弱降息前景，且10月消費者信心指數創下2021年3月以來最大升幅，使美國10年期公債殖利率一度逼近4.3%關卡，壓抑整體債市走勢。

在經濟數據方面，聯準會看重的通膨指標、核心個人消費支出(PCE)價格指數9月份創下五個月最大升幅，且個人支出也加快成長，增強聯準會放慢降息步伐理由。與此同時，美國10月消費者信心指數創下2021年3月來最大升幅，而9月職位空缺降至2021年初來最低，符合勞動力市場放緩趨勢。

在消息面，華爾街大佬齊聚沙烏地利雅得，參加「未來投資倡議」大會，許多與會高層紛紛看好美國經濟韌性，並暗示市場對聯準會降息的預期可能過頭了，受此氛圍牽動，美國10年期公債殖利率整週走升7個基準點至4.28%。

安聯投信表示，就市場風向上，殖利率升勢趨緩，風險債跌幅縮減。反映債市波動度的MOVE仍舊維持高檔，新興債淨流出稍擴大；展望後市，經濟軟著陸仍是美國經濟最可能結果，未來利率走向，包括降息速度和新的中性利率仍在持續變化，聯準會仍會在平衡經濟成長與通膨之間步步為營。

安聯投信建議，因應降息循環啟動，高檔仍須留意震盪，建議可優先配置投資級公司債與美國短年期公司債策略，聚焦美國投資級企業債等相對高評級、高品質的債券，鎖定收益機會與平衡市場波動，以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，策略上以多重資產主動布局仍為較佳應對策略。