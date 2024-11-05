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5專案下架…碳權交易 迄今尚無成交

聯合報／ 記者何佩儒邱琮皓／台北報導

碳權交易平台已上架的六個專案共六○八○噸碳權，因已屆銷售時間，已有五個專案下架，目前尚無成交紀錄。碳交所表示，由於是首波定價交易，業者大多先上架一個月探測市場水溫，其中「中鋼鋼胚熱進爐節能抵換」專案也到期，預測今日架上將僅剩銷售日期到明年三月卅日的「台北一○一大樓停車場採用高效率光源」專案。

國內碳權十月上架開賣，但結果不如預期。環境部官員表示，業者可以重新申請上架，數量與價格都可以調整。另有官員分析出現三大趨勢，在大眾愈來愈了解碳權市場情況下，買家將會理性購買，碳權價格可望下修（因為碳費已攤牌）；碳費徵收對象將會惜售（留給自己用）；賣家可望為非碳費徵收對象（金融業者）的天下。

碳交所指出，若以環境部核可的國內碳權有二千多萬噸，未經使用註銷的部分都是潛在可上架的商品，後續是否會有新上架的商品，要由廠商自行評估。由於國內碳權的法定用途，包括環評增量抵換以及抵減碳費。

如廠商要擴廠，新增的二氧化碳排放量每年需抵換百分之十，且連續執行十年，碳權為重要抵換來源；另一個則是抵減碳費，長期來看，都是剛性需求。

至於十月初開放交易以來，迄今尚無成交，除了碳費尚未開徵，目前主要的擴廠包括半導體上、中、下游產業，因規畫時間較長，同時業者也會觀望碳權的交易情形，以及評估是否自行進行減量，還需要一些時間。另外許多企業因評估有擴廠需求等，所取得碳權也會留作自用而惜售。

碳交所表示，國內碳權交易方式有三種，包含定價交易、協議交易以及拍賣，目前上架的專案都是定價交易，至於拍賣的系統平台也已建置完成。

中鋼 半導體 減碳

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