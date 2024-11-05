中油董總交接 郭智輝缺席挨批

台灣中油昨舉行新任董事長方振仁、總經理張敏布達交接，經濟部長郭智輝卻缺席，遭工會批評「重電輕油」。經濟部強調部長接見外賓及主持會議行程衝突，「手心手背都是肉」，台電中油肩負社會重責，沒有孰重孰輕，一樣重要。

昨日由經濟部次長連錦漳監交，台灣石油工會理事長陳嘉麟致詞卻炮聲隆隆，除了替前董事長李順欽抱屈，透露李順欽未被通知布達典禮「看媒體報導才知道」，更對郭智輝先前的菲電輸台、新四輕移往菲律賓表達反對。他認為，台灣電力和石化業一定要有自己的能力，尤其石化業原料供給攸關許多上下游夥伴產業，非常反對新四輕移往菲律賓。

陳嘉麟表示，中油是經濟部旗下最大的國營企業，經濟部長郭智輝似乎只重視電力事業及爭取撥補二千億議題，中油負債比達百分之九十二，嚴重影響國際信用評等，連購買國際原油都受影響更遑論到海外投資，經濟部卻不聞不問。