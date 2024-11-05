交部：便利措施多管齊下 今年觀光客衝800萬

交通部長陳世凱昨（4）日表示，今年截至目前國際來台觀光旅客已超過620萬人次，若第4季持續衝刺，可樂觀期待今年底達800萬人次，他強調，交通部多管齊下，包括延長部分國家觀光免簽、電子簽證便利措施等，加速衝刺觀光產業。

陳世凱昨日赴立法院交通委員會專題報告，他表示，今年首季國際來台旅客恢復至2019年疫情前的七成；4月起，受天災、地緣政治及主力市場日本匯率貶值影響，導致今年截至4月，國際旅客約497萬人次來台，較去年同期成長三成，回到疫情前的六成二，雖仍是成長，但尚未恢復疫前水準；預估10月份可望突破620萬人次。

刺激國際觀光客措施

昨日會中有立法委員關心今年來台觀光人次，到底能否達標1,000萬人次。立委指出，面對今年各國觀光大復甦，台灣出入境觀光逆差卻從疫情前不到1.5倍，今年擴大到將近2.3倍，希望交通部為成功找方法，不要讓台灣從世界的防疫資優生，變成疫後觀光的末段生。

交通部原定今年觀光人次目標為1,000萬人次，陳世凱表示，畢竟第一線同仁都還在努力，自己作為部長不可以把目標往下修，如果今年順利達到1,000萬人次，明年目標一定會再往上拉。

陳世凱日前曾坦言，今年恐無法達成1,000萬人次，預估僅約750萬人次左右，會努力達標。昨日會中接受媒體採訪時，他則強調，目前國際觀光客已超過620萬人次，若第4季持續衝刺，有信心今年底可達到800萬人次，較前次努力目標略為上修。

對於如何刺激我國觀光，交通部表示，將透過跨部會觀光推動平台，擴大多元連結；整合產、官、學、研，規劃成立觀光研訓院，推動產業研究及人才培育；開拓多元市場，包括日、韓、港、星、馬、泰、菲、越、印尼、印度、歐美等地區，並開拓穆斯林及新富客群，增設全球服務據點，預期2028年達18個駐外辦事處、九個台灣觀光服務分處。

此外，外交部也提出先前所推出的「觀宏專案」電子簽證來台便利措施，將延長至2025年12月31日；另外針對試辦免簽證措施，包含泰國、汶萊、菲律賓等，將延長試辦至明年7月31日。