花蓮旅遊補助方案 加碼
為振興國旅，交通部觀光署先前推出「花蓮觀光補助3.0方案」，原補助日期至11月30日截止，交通部長陳世凱昨（4）日宣布加碼延長至12月20日，根據觀察補助前花東住房最低一成，補助後提升至三、四成，盼透過補助讓旅客多停留，拚將住房率拉到四至五成以上。
花蓮403地震重創當季觀光產業，為了振興當地觀光，觀光署也編列預算祭出多種補助措施振興，不過，今年第2季以來，花東地區除受到地震影響外，也接連遭到颱風襲擊，導致觀光產業遲遲無法復甦。
原本針對團體旅客方面，10月起已放寬天數申請門檻，從原本七天六夜以上行程調降為五天四夜以上，住宿花蓮或台東縣外國團客，四人以上每團獎助提高到5萬元。
陳世凱昨日宣布「花蓮住宿補助3.0 Plus」方案再加碼。主要針對自由行，為擴大11月花蓮公益演唱會觀光效益，推動花蓮3.0住宿加碼措施，放寬活動期間申請獎助次數限制及調整優惠金額，鼓勵旅客延長於花蓮停留天數，並於11月7日至12月20日接續辦理3.0plus措施，按月提供第一晚1,000元、第二晚1,500元住宿折抵優惠。
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