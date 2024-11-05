環境部：碳費優惠費率申請 兩點聚焦

環境部昨（4）日召開說明會，向業者說明攸關碳費優惠費率的自主減量計畫，產業界聚焦兩點，第一，申請優惠費率後，若有新廠啟用，該如何計算減碳績效；第二，發生不可抗力因素導致碳排突增、突減，又該如何因應。

環境部依《氣候變遷因應法》發布「碳費收費辦法」及「自主減量計畫管理辦法」，且公告「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度三項配套子法。

據環境部公告，碳費一般費率每噸300元，申請自主減量適用優惠費率，每噸可降至100元、50元。針對如何申請自主減量，環境部召開研擬自主減量計畫書線上操作說明會，針對指定目標線上試算及線上申請系統操作方式進行說明。

昨日在說明會上，廠商們仍關心碳費計算細節。有科技廠商關心，在送出自主減量計畫後，若有其他新廠啟用來因應產能擴充等情況，屆時該如何因應。環境部氣候變遷署解釋，每個排放源（廠房）的工廠登記皆為獨立，若有新廠啟用，也就是在基準年後有新增工廠登記，這將依照個案認定來進行審查，請廠商不用擔心。

另有科技廠商關心如因歲修，或廠房因火警、風災等不可抗力因素，導致碳排量出現突增或突減等情況時，該如何因應。氣候署解釋，工廠每年都會有歲修，較難會有突增或突減碳排量，若遇上火警等不可抗力因素，也可採個案認定。