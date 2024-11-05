市場觀望 國內碳交易掛零…金融業、小規模買賣將成主流

首批國內碳權6,080噸今年10月上架開賣，然而截至目前尚無任何成交案例，熟悉碳交易市場人士表示，由於碳費費率已攤牌，未來國內碳交易價格可望下修；環境部官員分析，製造業、住商部門可能對碳權更加惜售，未來市場主力應會以金融業、小規模碳權為主。

國內碳權交易所於10月初上架六件定價交易的碳權商品，包括漢寶農畜產企業上架二件，以及漢程客運電動公車、奇美實業、中鋼（2002）、台北101大樓等各上架一件商品，總共上架了6,080公噸，交易金額落在每噸2,500元至4,000元之間，為首年度碳費費率300元的數倍之高。

六件專案中，有五件專案因為已屆銷售期間，昨（4）日都已下架，目前尚無成交紀錄，碳交所表示，由於是首波國內碳權定價交易，業者多先上架一個月試水溫，今日起架上只剩銷售日期至明年3月30日的「台北101大樓停車場採用高效率光源」專案，只剩30噸、每噸3,500元。

首批碳權商品買氣不如預期，氣候變遷署副署長黃偉鳴解釋，這些專案因首次上架，且採定價交易，試水溫意味濃厚，買賣雙方需要時間了解需求，可能是買方認為價格不適合，或因碳費管制規範尚未確定正式上路、碳費也還沒開始徵收、企業尚未盤點需求。

他表示，企業可能認為，現在尚無迫切的需求，因而採取觀望的態度，但國內碳權商品除定價交易外，還有拍賣跟協議交易等機制，業者也可重新包裝數量與價格。

另有官員分析，在大眾愈來愈了解碳權市場之後，買家將理性購買所需的碳權商品，且未來六年碳費費率已攤牌，碳權商品價格初期可望略為下修，但隨時間演進，減碳愈來愈難，未來市場價格走勢如何變化仍待觀察。

官員指出，在碳費開徵後，碳費徵收對象預料會惜售國內碳權商品，因為自用可能比出售更為實惠，但也有可能採協議交易等方式，換取最大利益。

同時未來國內碳權商品市場的主力，應該會轉變成為非碳費徵收的對象，也就是金融業者為主，小額度碳權商品會比大額度更具競爭力。

碳交所指出，環境部已核可的國內碳權尚有1,800多萬噸，未經使用註銷部分都是潛在可上架的商品，後續是否會有新上架商品，要由廠商自行評估。

由於國內碳權法定用途，包括環評增量抵換以及抵減碳費。例如廠商如果要擴廠，所新增的二氧化碳排放量每年需抵換10％，且連續執行十年，碳權為重要抵換來源；另外一個則是抵減碳費，長期來看，都是剛性需求。