重台電、輕中油？經部：得先救累虧嚴重 快破產的那一家

中油截至10月累計虧損達627億元，中油新任董事長方振仁4日表示，為改善中油財務，爭取油氣價格合理反映外，中油爭取政府撥補，提出四年3500億元撥補計畫。

對此，經濟部表示，現在台電已編列2000億元撥補預算尚未獲立院通過，如果台電2000億撥補到位，也會透過電業氣價調整機制，間接改善中油財務。

經濟部強調，絕對沒有「重台電、輕中油」，主要是台電累虧實在太大，根據公司法規定，累虧超過資本額一半，就要召開臨時股東會；再惡化下去就會面臨資不抵債、破產的困境，所以必須優先處理台電財務。中油目前財務尚未惡化到要增資或撥補情況。

中油新任董事長今交接上任，經濟部長郭智輝未出席；此外，郭智輝日前也提及，石化業可考慮移到菲律賓等發言，引發中油工會不滿。

對此，經濟部今日表示，台灣中油近三次董總交接典禮，有兩次由次長出席監交，都是代表經濟部表達祝福，對經長來說，「手心手背都是肉，台電中油肩負社會重責，沒有孰重孰輕，一樣重要」。

經濟部指出，經長今日因需要接見外賓並主持會議，因此委請次長連錦漳出席監交儀式，僅是行程時間剛好衝突。事實上，上月中油深層地熱開鑽，郭部長也到宜蘭參與感謝，同時自費宴請第一線鑽井隊同仁，表達對同仁辛勞的謝意。

對於中油新四輕的投資規劃，經濟部認為，應注意地方政府的減碳要求，與在地妥善溝通。至於是否赴國外投資，仍應回到公司的可行性評估而定，郭智輝過去是企業經營者，他最關切的是中油花錢投資之後，面對中國大量擴產的國際情勢，可否維持產品的競爭力。

經濟部強調，感謝前任董事長李順欽多年來為中油努力，從三接工程到煉製轉型，感謝中油老兵為中油打拚的辛勞。這次公司董總皆由內部升任，代表世代接班，也是政府對中油專業的肯定，讓中油業務推動持續穩定順利。