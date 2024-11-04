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中油爭合理反映油價有譜！經部首鬆口：研議討論中 將向政院報告

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
中油新任董事長方振仁4日表示，中油財務非常嚴峻，中油爭取油氣價格適當合理反映。（中油官網）
中油新任董事長方振仁4日表示，中油財務非常嚴峻，中油爭取油氣價格適當合理反映。（中油官網）

中油新任董事長方振仁4日表示，中油財務非常嚴峻，中油爭取油氣價格適當合理反映。對此，經濟部鬆口表示，油價「亞鄰最低價」鬆綁的確有在討論，方向是將其他國家補貼政策部分扣掉，全案會在適當時機向政院報告。

中油油價雖有公式，但仍有「平穩措施」與「亞鄰最低價」雙緊箍咒，因此中油爭取合理反映油價成本。據了解，經濟部內部已在討論鬆綁「亞鄰最低價」，讓中油多一點調整空間，未來向政院報告。另外，經濟部還要考慮、評估時間點，避免對物價衝擊。

「亞鄰最低價」可是中油每周油價的天花板，據了解，因此使中油一年要自行吸收油價逾40億元。而日本及南韓近年時有政府補貼油價，致中油油價調不上去。中油也爭取要鬆綁「亞鄰最低價」，包括改成「亞鄰均價」；不過據了解，目前經濟部鬆綁方向是將其他國家補貼政策部分扣掉來計算。換言之，經過檢討後鬆綁，仍會維持某種形式天花板。

至於「油價平穩」機制，據了解，中油尚未提出計畫；不過，經濟部目前也未鬆口要討論。

至於氣價部分，經濟部表示，目前除了民生部分受到限制外，考量中油財務，已同意中油調整工業及電業氣價，工業氣價已恢復市場機制；電業氣價方面，經濟部自去年起，同意中油調漲售給台電氣價，台電發電天然氣占中油天然氣七成。也就是說，自去年起未讓中油再分擔台電虧損。最近一個月，工業氣價漲3%，電業氣價則未調整。

中油 油價 經濟部

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