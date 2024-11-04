長榮海運總座吳光輝：2025年美國線及歐洲線長約價格一定會比2024年好

中華民國輪船公會4日舉行會員大會，長榮（2603）海運總經理吳光輝分析，就目前市場運價分析，2025年美國線及歐洲線的長約價格一定會比2024年好，每家簽約比重不同，長榮美國線長約比重一直相當穩定。

全球現貨市場貨量沒有特別增加，但比想像中好，目前的關鍵是何時結束；近洋線目前已經開始步入旺季，貨量明顯攀升。

針對歐盟2023年10月正式實施碳邊界調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism；CBAM）， 5,000噸以上的大型船隻，航運公司必須購買碳排放憑證40%排放量的碳額度，2025年將增加到70%。

吳光輝進一步指出，根據歐盟這個環保新措施，航商的成本會跟著攀升，全球的航商都會透過商業機制去反映成本，漲價能不能漲足，要看市場接受度；另外，因應歐洲對於環保要求增強，明年老舊船退出市場數量增加。