快訊

台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

「國家徵召無權扮逃兵」 前監委吳豊山接任海基會董座

粉絲哀悼…日知名漫畫家栗橋伸祐辭世 噩耗藏2個月

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮海運總座吳光輝：2025年美國線及歐洲線長約價格一定會比2024年好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運總經理吳光輝：2025年美國線及歐洲線長約價格一定會比2024年好。攝影：陳正興
長榮海運總經理吳光輝：2025年美國線及歐洲線長約價格一定會比2024年好。攝影：陳正興

中華民國輪船公會4日舉行會員大會，長榮（2603）海運總經理吳光輝分析，就目前市場運價分析，2025年美國線及歐洲線的長約價格一定會比2024年好，每家簽約比重不同，長榮美國線長約比重一直相當穩定。

全球現貨市場貨量沒有特別增加，但比想像中好，目前的關鍵是何時結束；近洋線目前已經開始步入旺季，貨量明顯攀升。

針對歐盟2023年10月正式實施碳邊界調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism；CBAM）， 5,000噸以上的大型船隻，航運公司必須購買碳排放憑證40%排放量的碳額度，2025年將增加到70%。

吳光輝進一步指出，根據歐盟這個環保新措施，航商的成本會跟著攀升，全球的航商都會透過商業機制去反映成本，漲價能不能漲足，要看市場接受度；另外，因應歐洲對於環保要求增強，明年老舊船退出市場數量增加。

美國

延伸閱讀

美中緊張下帛琉大選將登場 攸關美國太平洋安全戰略

美國大選／幫川普搞定美中經濟脫鉤 晶片法案推手柯拉克：矽谷也得重視國安

伊朗最高領袖稱將毀滅性報復美以 中東恐釀更大衝突

美國總統大選誰勝出？ 義烏指數：川普小物多賀錦麗2倍

相關新聞

部長缺席董座交接「重電輕油」 經濟部：手心手背都是肉

中油今舉行董座布達、交接，但經濟部長郭智輝卻缺席，遭工會批評是「重電輕油」，經濟部表示，台灣中油近三次董總交接典禮，有兩...

長榮海運總座吳光輝：2025年美國線及歐洲線長約價格一定會比2024年好

中華民國輪船公會4日舉行會員大會，長榮（2603）海運總經理吳光輝分析，就目前市場運價分析，2025年美國線及歐洲線的長...

中油新董座方振仁：已向經濟部提四年3,500億元增資案

台灣中油公司4日舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交。方振仁致詞時表示，將延續「優油、減碳、...

經濟部汰舊換電動車收購金上路 機車每輛2000元

經濟部提供汰換老舊車輛溫室氣體減量效益收購價金，已於1日上架環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台官網。以機車為例，全國不區皆以...

台灣中油新董總上任 工會卻批經濟部長「重電輕油」

台灣中油今日舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，但台灣石油工會理事長陳嘉麟卻不給面子，公開批評經濟部長郭智輝日前提...

中油面臨淨零轉型挑戰 方振仁：地熱氫能是重要項目

中油新任董事長方振仁今天上任，他表示，中油除負擔油氣供應重任，未來地熱、氫能將是重要經營項目；他並點出中油正面臨淨零轉型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。