標下大谷翔平50轟球！什麼是程式交易？優式資本靠「毛毛雨」成台灣套利王

六年級的優式資本董事長劉興漢，從外資研究員踏入程式交易領域，已累積豐厚身家，此次優式資本拿下全世界球迷心中的聖杯50轟球，讓外界對這間公司更加好奇。

近期市場最熱的，自然是超級球星大谷翔平「50轟50盜」紀錄、意義重大的「50轟紀念球」。這顆球拍出1.4億元高價，正當市場嘖嘖稱奇、四處猜測買家之際，優式資本隨後發聲明證實，表示大谷翔平這顆50轟球是全世界球迷心中的聖杯，「很榮幸能將其帶回台灣，分享歷史一刻」。就連參與競標、日本購物網站LOCONDO社長田中裕輔，都在Ｘ發文、感嘆「台灣是大魔王」。

優式資本是一間什麼樣的公司？位於台北101大樓、資本額達一億，從國內股票交易跨足到國外交易市場，並大幅擴展各種交易商品，包括ETF 指數股票型基金、權證、期貨與選擇權，以及可轉換公司債等。

年交易量相當於前三大券商自營部交易量

從優式資本的徵才內容中也可窺見一二，「運作模式類似於券商自營部門，僅使用自有資金進行操作，不對外募資，獨立開發特有的交易策略，每年交易量相當於一個中型券商所有客人交易量總和，或相當於前三大券商自營部的交易量」，能看出在資本市場中也佔有一席之地。

優式資本以程式交易聞名，一時之間，程式交易也聚集市場目光。簡單來說，程式交易，就是讓程式去自動執行你的投資想法，包括從尋找相關股票、進行基本面或技術面分析、執行下單動作等，所有流程都使用程式來自動化。

相較於大多數人使用主觀交易，也就是依賴投資人本身對於市場的主觀見解與交易經驗；程式交易就是去除人性，可以24小時交易、同時交易多種商品，有紀律，確實執行想法，該買就買、該賣就賣，避免因人性而凹單等，也能回溯測試，驗證成效；當然，也少了應變能力。

大谷翔平寫下大聯盟50轟50盜里程碑，意義重大的「50轟紀念球」由台灣的優式資本標下。 美聯社

程式交易靠微利累積，大量頻繁交易數量勝出

據了解，六年級的優式資本董事長劉興漢，從外資研究員踏入程式交易領域，已累積豐厚身家，堪稱是「台股套利王」。劉興漢接受媒體採訪時表示，多數時候，套利空間都很微小，往往不到1%，若不用電腦程式交易去掃描，一般人是不會發現的，這也是程式交易的價值所在。他指出，假設巴菲特的交易策略方式是等待一場大雨，獲得驚人報酬，程式交易是靠著不斷的毛毛雨，微利的累積，大量頻繁的交易數量勝出。

此外，在設備的提升速度上也相幫積極，如優式資本每年投資超過一億元更新電腦設備，且公司總部位於台北101大樓，證交所也位於101大樓中，因此連線撮合速度最快，策略技巧與速度缺一不可。從此次聲明稿中所言，「優式資本內部AI系統持續在蒐集、計算世界上值得收藏的標的物，留住美好的事物」，也可看到公司已導入AI應用系統。

專家指出，要進行程式交易的關鍵，硬體與軟體皆不可少，更重要的是中間的橋樑。「懂股票的通常不會寫程式，會寫程式的通常不懂股票，要如何能把股票操作的想法精準翻譯成程式語言，人才就是很大的關鍵。」從優式資本徵才廣告中，出現各種工程師職缺，儼然已成為一場科技競賽。

（本文出自2024.11.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）