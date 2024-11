應對貿易戰 管中閔：中國強化區域合作力圖經濟復甦

美國總統大選5日投票,台灣大學前校長管中閔今天表示,美國新任總統對中國仍會採強硬立場,美中貿易戰恐加劇,中國將尋求強化國際及區域合作,力圖經濟復甦,台灣需思考出口與產業多元化的次戰略作為因應。

政大國關中心、台灣安全研究中心以及亞太政策研究協會今天上午合辦「當前區域安全形勢戰略評估論壇」,台大前校長管中閔以「2024年美國總統大選對兩岸經濟影響」(The Impact of the 2024 US PresidentialElection on the Cross-Strait Economy)為題發表專題演講。

管中閔指出,美國前總統川普(DonaldTrump)2018年對中國開啟貿易戰,美國總統拜登(Joe Biden)今年提高對中國的關稅,貿易戰不僅造成中國經濟成長減緩,也導致美國的貿易逆差擴大,引發物價及通膨升高,且未讓製造業工作流回美國。

管中閔分析,美國新任總統對中國仍會採強硬立場,台灣的貿易商品集中在電子產品,並與中國供應鏈緊密連結,美中貿易戰若加劇,恐導致台灣對中國的出口減少,造成經濟成長減緩;他建議,台灣需更全面的戰略以及出口、產業多元化的次戰略,「切勿認為台灣或台積電無可取代」。

管中閔提醒,世界仍需要中國的生產力,中國經濟不會崩潰,而中國政府的優先工作是復甦經濟,包括刺激內需市場、活化私人企業、祭出投資誘因,並尋求強化國際及區域合作,譬如金磚國家(BRICS)集團、中國-東協自由貿易區(ACFTA)。

歐盟前駐菲律賓大使、台灣安全研究中心訪問學者傑森(Franz Jessen)指出,加徵關稅的確是種貿易防禦機制,但輿論更有效,歐洲媒體稱加稅是要應對中國過剩產能,這是衝著中國電動車;美國消費者不喜歡「中國製造」標籤,有丹麥家具廠因而將組裝廠移往越南,換上「越南製造」標籤。

傑森強調,台灣半導體產業到海外設廠,到底是強化或弱化台灣產業和經濟,目前不得而知,台灣政府除積極與民主國家合作結盟,也應關注像越南等國家,在美中貿易衝突下扮演何種角色。