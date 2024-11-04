快訊

台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

「國家徵召無權扮逃兵」 前監委吳豊山接任海基會董座

粉絲哀悼…日知名漫畫家栗橋伸祐辭世 噩耗藏2個月

應對貿易戰 管中閔：中國強化區域合作力圖經濟復甦

中央社／ 台北4日電

美國總統大選5日投票，台灣大學前校長管中閔今天表示，美國新任總統對中國仍會採強硬立場，美中貿易戰恐加劇，中國將尋求強化國際及區域合作，力圖經濟復甦，台灣需思考出口與產業多元化的次戰略作為因應。

政大國關中心、台灣安全研究中心以及亞太政策研究協會今天上午合辦「當前區域安全形勢戰略評估論壇」，台大前校長管中閔以「2024年美國總統大選對兩岸經濟影響」（The Impact of the 2024 US PresidentialElection on the Cross-Strait Economy）為題發表專題演講。

管中閔指出，美國前總統川普（DonaldTrump）2018年對中國開啟貿易戰，美國總統拜登（Joe Biden）今年提高對中國的關稅，貿易戰不僅造成中國經濟成長減緩，也導致美國的貿易逆差擴大，引發物價及通膨升高，且未讓製造業工作流回美國。

管中閔分析，美國新任總統對中國仍會採強硬立場，台灣的貿易商品集中在電子產品，並與中國供應鏈緊密連結，美中貿易戰若加劇，恐導致台灣對中國的出口減少，造成經濟成長減緩；他建議，台灣需更全面的戰略以及出口、產業多元化的次戰略，「切勿認為台灣或台積電無可取代」。

管中閔提醒，世界仍需要中國的生產力，中國經濟不會崩潰，而中國政府的優先工作是復甦經濟，包括刺激內需市場、活化私人企業、祭出投資誘因，並尋求強化國際及區域合作，譬如金磚國家（BRICS）集團、中國－東協自由貿易區（ACFTA）。

歐盟前駐菲律賓大使、台灣安全研究中心訪問學者傑森（Franz Jessen）指出，加徵關稅的確是種貿易防禦機制，但輿論更有效，歐洲媒體稱加稅是要應對中國過剩產能，這是衝著中國電動車；美國消費者不喜歡「中國製造」標籤，有丹麥家具廠因而將組裝廠移往越南，換上「越南製造」標籤。

傑森強調，台灣半導體產業到海外設廠，到底是強化或弱化台灣產業和經濟，目前不得而知，台灣政府除積極與民主國家合作結盟，也應關注像越南等國家，在美中貿易衝突下扮演何種角色。

管中閔 美國

延伸閱讀

美國總統大選誰勝出？ 義烏指數：川普小物多賀錦麗2倍

港股平靜 分析：市場及金融高層觀望美國大選結果

TGI FRIDAYS美國總公司正式聲請破產保護 台灣不受影響

圖表／美國總統大選空前激烈 地圖看各州手握多少張選舉人票

相關新聞

部長缺席董座交接「重電輕油」 經濟部：手心手背都是肉

中油今舉行董座布達、交接，但經濟部長郭智輝卻缺席，遭工會批評是「重電輕油」，經濟部表示，台灣中油近三次董總交接典禮，有兩...

長榮海運總座吳光輝：2025年美國線及歐洲線長約價格一定會比2024年好

中華民國輪船公會4日舉行會員大會，長榮（2603）海運總經理吳光輝分析，就目前市場運價分析，2025年美國線及歐洲線的長...

中油新董座方振仁：已向經濟部提四年3,500億元增資案

台灣中油公司4日舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交。方振仁致詞時表示，將延續「優油、減碳、...

經濟部汰舊換電動車收購金上路 機車每輛2000元

經濟部提供汰換老舊車輛溫室氣體減量效益收購價金，已於1日上架環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台官網。以機車為例，全國不區皆以...

台灣中油新董總上任 工會卻批經濟部長「重電輕油」

台灣中油今日舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，但台灣石油工會理事長陳嘉麟卻不給面子，公開批評經濟部長郭智輝日前提...

中油面臨淨零轉型挑戰 方振仁：地熱氫能是重要項目

中油新任董事長方振仁今天上任，他表示，中油除負擔油氣供應重任，未來地熱、氫能將是重要經營項目；他並點出中油正面臨淨零轉型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。