中油新董座方振仁：已向經濟部提四年3,500億元增資案

台灣中油公司4日舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交。方振仁致詞時表示，將延續「優油、減碳、潔能」三大主軸逐步調整煉製結構，投入永續航空燃油(SAF)、地熱、氫能、負碳技術及材料等新事業。他並指出，中油負擔政策任務，自2021年至2023年間凍漲吸收4,000億元，至今面臨龐大財務壓力，中油已提出四年3,500億元增資計劃，盼獲經濟部點頭。

連錦漳在致詞中期許，中油董總座上任後有三大重點任務，包括「減碳、AI、綠電」，要協助中油能源轉型。首先是減碳，配合政策邁向2050淨零轉型，他直言中油日前提出的減碳目標「長官不太滿意」、「希望再加油」；第二要善用 AI 科技，將發生工安、環保事件的頻率降低；第三是綠電，導向多元的氫能、地熱等技術及綠能發電。

方振仁表示，中油自2021年至2023年間配合政策凍漲吸收4,000億元，財務相當吃緊，盼政府支持油氣價格調整，財務面給中油多些考慮。他在典禮後受訪時進一步說明，今年中油到10月為止，稅前虧損達到304億元，累虧預估約627億元，財務面仍非常嚴峻，國際機構對明年國際油價雖看跌，但國際情勢瞬息萬變，中油仍會爭取汽油、天然氣價格「要適當合理的反映」，在財務方面，盼政府也能以預算能撥補或增資等，他指出，今年中油已提出四年3,500億元增資計畫。

張敏也表示，未來經營環境的複雜性，面對瞬息萬變的信息時代及黑天鵝、灰犀牛事件，中油將快速調整步伐，以保持國內油氣供應的穩定，促進經濟發展，並配合政府政策推動低碳能源轉型。他表示，未來中油公司將在二次能源發展中貢獻心力，並推動多元綠能計畫，擴展太陽能、風能，以及地熱開發和碳封存技術，積極邁向淨零碳排的目標。

台灣中油表示，新任董事長方振仁及總經理張敏皆從中油基層做起，學經歷豐富完整，具有天然氣工程、油氣探採經驗，將率領台灣中油共同推動政府能源轉型的重要任務。

方振仁歷任天然氣事業部工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長及副總經理等職務，於2022年4月升任總經理，在台灣中油服務邁入第40年，熟稔工程規劃、專案投資計畫管理及預算執行管控等業務，從永安第一座液化天然氣接收站、台中液化天然氣接收站興建之初就參與規劃設計，不僅具備天然氣工程的專業，更擁有豐富的經營管理能力，過去配合政府能源轉型政策，積極推動興建第三座液化天然氣接收站等重大工程，績效卓著。

張敏於台灣中油服務逾38年，歷任轉投資事業處副處長、財務處副處長、行政處處長、液化石油氣事業部及探採事業部執行長等職務，並於2022年7月升任副總經理，對公司經營與管理都有豐富的經驗，更具備油氣探採與地熱開發的專業能力，在台灣中油積極配合政府推動二次能源轉型之際，可發揮其專業。