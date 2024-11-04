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部長缺席董座交接「重電輕油」 經濟部：手心手背都是肉

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油今日舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交。圖／中油提供
台灣中油今日舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交。圖／中油提供

中油今舉行董座布達、交接，但經濟部長郭智輝卻缺席，遭工會批評是「重電輕油」，經濟部表示，台灣中油近三次董總交接典禮，有兩次由次長出席監交，都是代表經濟部表達祝福，對郭智輝來說，手心手背都是肉，台電中油肩負社會重責，沒有孰重孰輕，一樣重要。

經濟部指出，郭智輝今日因需要接見外賓並主持會議，因此委請次長連錦漳出席監交儀式，僅是行程時間剛好衝突，事實上，上月中油深層地熱開鑽，郭智輝也到宜蘭參與感謝，同時自費宴請第一線鑽井隊同仁，表達對同仁辛勞的謝意。

對於中油的投資規劃，經濟部則認為，應注意地方政府的減碳要求，與在地妥善溝通，至於是否赴國外投資，仍應回到公司的可行性評估而定，郭智輝過去是企業經營者，他最關切的是中油花錢投資之後，面對大陸大量擴產的國際情勢，可否維持產品的競爭力。

經濟部強調，感謝前董事長李順欽多年來為中油努力，從三接工程到煉製轉型，感謝中油老兵為中油打拚的辛勞，此次公司董總皆由內部升任，代表世代接班，也是政府對中油專業的肯定，讓中油業務推動持續穩定順利。

中油 經濟部

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