台灣中油新董總上任 工會卻批經濟部長「重電輕油」

台灣中油今日舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，但台灣石油工會理事長陳嘉麟卻不給面子，公開批評經濟部長郭智輝日前提出要到菲律賓投資設電廠及石化廠的想法，強調為了石化業的工作權，石油工會非常反對新四輕移往菲律賓。

今日新舊交接由經濟部次長連錦漳監交，中油表示，方振仁、張敏皆從中油基層做起，學經歷豐富完整，具有天然氣工程、油氣探採經驗，將率領台灣中油共同推動政府能源轉型的重要任務。

方振仁表示，台灣中油身肩穩定供應國內所需油品、天然氣、石化品的任務，以維持國內民生、經濟發展，其中天然氣是能源轉型過程重要的橋接能源，積極擴增北、中、南液化天然氣接收站卸收、儲存及輸送量能，推動第三接收站、洲際接收站建置，以及擴建既有台中廠與永安廠相關輸儲設施，以滿足國內天然氣逐年成長需求，達成2050淨零排放的階段目標。

方振仁表示，在整體轉型方面，台灣中油將持續聚焦核心研發技術量能，以「研發帶動轉型」，規劃「優油、減碳、潔能」三大主軸逐步調整煉製結構，投入永續航空燃油、地熱、氫能、負碳技術及材料等新事業。

但陳嘉麟表示，中油原董事長李順欽並未出席典禮，陳嘉麟致詞時也直接爆料，李順欽告訴他並沒有被通知，且中油為經濟部旗下最大的企業，郭智輝卻因另有要公而未出席，十分遺憾。

陳嘉麟也說，經濟部之下有十家企業，但是部長似乎只重視電力事業，關心電力融資2000億的議題，相對的中油公司負債比達92%，已經影響中油的國際信用評等，不要說到海外投資，連購買國際原油都會受到影響。