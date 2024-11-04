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TGI FRIDAYS美國總部正式提出聲請破產保護 台代理商發3點聲明

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TGI FRIDAYS 總部正式提出聲請破產保護 台代理商發三聲明

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
TGI FRIDAYS美國總部正式提出「聲請破產保護」。 路透
TGI FRIDAYS美國總部正式提出「聲請破產保護」。 路透

TGI FRIDAYS美國總部正式提出「聲請破產保護」，台灣代理商開展餐飲集團4日回應三聲明，包括1. TGI FRIDAYS美國總公司正式聲請破產保護，尋求資金挹注。2. 海外代理授權不在破產保護範圍內，維持正常運作。3. 開展餐飲集團營運獨立，持續在台灣擴大餐飲版圖。

據悉，TGI FRIDAYS美國總公司基於整體營運及品牌長期發展策略考量，於美國時間2024年11月2日依據美國破產法第11章正式提出破產保護聲請，實務上在提出聲請後120天至18個月內，聲請人需提交債務重組計劃，並取得債權人及法院同意，該期間內公司維持正常營運，債權人追償及訴訟行動須暫緩，聲請人亦可對外募集新資金挹注，TGI FRIDAYS將循此途徑推動債務重整，以創造持續經營的條件。

此次聲請破產保護的範圍不包括全球品牌授權業務，意即 TGI FRIDAYS 之海外授權加盟商仍將可持續使用該品牌，開展餐飲集團所代理的台灣TGI FRIDAYS餐廳營運及財務不受任何影響，與全球461家加盟業者TGI FRIDAYS繼續為廣大消費者提供餐飲服務。

開展餐飲集團在維持台灣TGI FRIDAYS正常運作之餘，亦積極與美國總公司保持密切聯繫，一切以維護消費者與投資人的權益為第一優先。同時集團下各品牌亦將持續在台灣擴充營運據點，深耕台灣餐飲市場。

自10月中旬外媒披露美國TGI FRIDAYS總公司可能聲請破產保護以來，開展餐飲集團持續穩健營業，並盡力回應各界關注，展現營運高度自主性與對消費者的負責態度，並守護品牌登台30多年的寶貴資產。本公司除期盼美國TGI FRIDAYS得以順利完成重整、度過難關之同時，既定之公發興櫃計畫亦將持續推行中。

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