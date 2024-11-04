遭拔台灣金聯董座 施俊吉：因擋人財路 擔心國產遭賤賣

台灣金聯董事長施俊吉無預警遭撤換，他4日表示，任期還有兩年，「為什麼要我現在下台？」他合理懷疑是因擋人財路被拔掉，質疑與雲林北港工業區土地標案有關，當年時任立委蘇治芬不斷阻攔干擾投標，而即將接任台灣金聯董座的呂政璋是蘇任雲林縣長時的農業處長，施俊吉強調他擔心日後國家資產被賤賣。

台灣金聯訂於6日召開董事會，財政部已行文合庫改派台灣金聯法人董事，屆時呂政璋將成為新任董事長。施俊吉今特別召開記者會說明他結束公職，一生無愧，沒有遺憾，但最後要告訴社會他擔心的事情。

施俊吉指出，台灣金聯有一件雲林北港工業園區的大型案件，源於原萬有紙廠債權錯綜複雜，台灣金聯自2005年購入部分債權後，陸續購其他債權，使擔保品得以共同拍費，以此取得物權。其後陸續整合購入夾雜於廠區內之他人土地，方使產權完整。廠區荒廢10餘年早已成為地方毒瘤，為改善環境，台灣金聯花費鉅資運離債務人遺留之1.5萬噸塑料廢紙渣、拆除66棟頹敗廠房等，本案歷經18年努力使廠區重生，可再供開發利用。

施俊吉說，本案於2023年10月17日第一次公開標售，公告底價33.8億元，估價由台灣金聯及外部估價師分別辦理，剔除最高及最低估值，採中間2個估值平均，底價金額合理，標售資訊並刊登於全國性報紙。惟標售期間適逢大選，時任立委的蘇治芬（現任民進黨中常委）為選舉造勢集結民眾召開協調會，發表本案甲種工業區開發恐造成環境汙染言論，當眾要求本案於變更為乙種工業區前停止標售，當時雖有多組產業界客戶具投標意願，但因選民不理性反應引起媒體報導，加上地方勢力不斷干擾，原擬投標企業退卻，最終未投標。

台灣金聯後於今年7月12日調整標售策略，辦理第二次公開標售，改採工業、住宅區土地可合併或分別投標方式，提供更彈性的投標選擇，並低於前一次底價33.8億元。最終雖有1組投標人，但投標出價13.08億元，金額嚴重偏離市場行情（每坪僅2.88萬），甚至低於本案成本而流標。

施俊吉並現場秀出一張蘇治芬與呂政璋合影的照片。施懷疑是不是因為他不願意下降底標，因此換一個董事長來賣地，「這是我要走之前最終提出的疑問，牽涉利益是33.8億元的國家資產。」