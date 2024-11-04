印尼部長與台灣紡織業者見面 歡迎台商加大投資

印尼經濟統籌部長艾朗嘉1日與在印尼從事紡織業的台商高層見面，藉此了解台商在印尼設廠所遇到的挑戰，並承諾將協助台商解決困難。另外，有台灣紡織業者將在印尼擴大投資，艾朗嘉對此表示歡迎。

與會的台商向中央社透露，多名台商1日向印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）指出，目前台灣紡織業者在印尼投資遇到的困難包括「天然氣價格過高及環評時程過長」等。艾朗嘉當場承諾會協助解決。

另外，艾朗嘉也表示，目前印尼正加速與歐盟進行自由貿易協定（FTA）談判，這也是新上任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）政府的優先事項。若順利簽訂，台灣紡織業者出口歐洲將更為便利，同時也能降低成本。

中華民國紡織業拓展會與印尼紡織公會（API）10月29日和30日舉辦在萬隆（Bandung）共同舉辦「台灣印尼紡織產業會議」，雙方針對可交流的創新技術，及台商投資印尼可能面臨的挑戰進行討論。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，共有15個台商代表參加會議。艾朗嘉會後向記者表示，「（台灣企業）表示有興趣在印尼投資」，但要求印尼政府要，必須滿足土地容易取得及降低天然氣價格等條件。

艾朗嘉也指出，台商有興趣加大在印尼的投資和設立工廠，可能是將原本在中國或越南的工廠遷移到印尼，但前提是印尼政府透過自由貿易協定（特別是與歐洲的自由貿易協定），為台商提供出口機會。