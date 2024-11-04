中油新董總布達 工會理事長轟郭智輝石化移往菲國構想

台灣中油公司4日上午舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦璋監交。台灣石油工會理事長陳嘉麟上台致詞時，公開批評經濟部長郭智輝提出要到菲律賓投資設電廠及石化廠的構想。他特別強調，為了石化業的工作權，石油工會非常反對新四輕移往菲律賓。

此外，台灣中油新任董總的布達典禮上，中油原董事長李順欽並未出席典禮，陳嘉麟致詞時也直接爆料，李順欽告訴他並沒有被通知，「他是看了媒體報導才知道」。陳嘉麟表示，他要向經濟部Argue一下，中油公司的人事布達是正常的事，董事長或總經理帶領公司一段時間之後， 也許因為任務或年齡的關係，總會離開位子，但是在布達交接時，若前董座能參與交接理應更加完善。這項任務的告知，理應由經濟部來負責。

陳嘉麟並表示，中油公司做為經濟部旗下最大的企業，郭智輝卻因另有要公而未出席，十分遺憾。經濟部之下有十家企業，但是部長似乎只重視電力事業，關心電力融資2,000億的議題，相對的中油公司負債比達92%，已經影響中油的國際信用評等，不要說到海外投資，連購買國際原油都會受到影響。

陳嘉麟並指出，郭智輝最近在立法院經濟委員會的答詢，以及接受廣播媒體的訪問時都曾提到，有關台灣的電力及林園石化廠新四輕，「部長的回答令我很憂心」。他強調，經濟部若要布局海外包括菲律賓，大家都很樂觀其成，但是台灣不管是電力還是石化業，一定要有自己的能力，尤其石化業的原料供給，攸關許多親密伙伴的供應。

陳嘉麟強調，針對新四輕要移往菲律賓的議題，石油工會非常反對，中油公司不僅是一家國營事業，也不只背負著政策任務，身為決策者，更要照顧到石化業的工作權。他曾經當面向郭智輝提出「新四經若要移往菲律賓，會有很多阻力」。