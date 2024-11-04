台法科技研討會登場 聚焦資安、人工智慧與數位科技

國科會4日與法國在台協會召開2024台法資安、人工智慧與數位科技國際研討會，由主辦單位國科會副主委陳炳宇與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）共同開場，聚焦資安、人工智慧與數位科技領域，全面展開關鍵議題探討，讓臺法在科研上的理解及未來具體合作上奠定重要的基礎。

國科會表示，這次研討會係基於2023年11月29日台法科學與技術合作協議（Science and Technology Cooperation Convention, STC）框架下，針對六大重點合作領域中「網路安全及人工智慧」，聚焦「人工智慧和網路跨學科面相（Interdisciplinary Aspects of AI and Cyber）」、「密碼學（Cryptography）」、「虛假訊息與反詐騙(Disinformation & Anti-Fraud）」、「簡約人工智慧和可信賴人工智慧（Frugal AI and Trustworthy AI）」、「人工智慧與健康（AI and Health）」及「惡意軟體偵測與防禦（Malware Detection and Defense）」之六大主題進行探討，內容涵蓋雙方共識關注重要議題，有助深化台法科研對話關係。

國科會並說，本次研討會雙邊關注重大資訊安全、人工智慧及其衍生之數位科技內容，涵蓋科學、科技、工程、數學（STEM）跨域整合，並有人文、社會科學和法律領域的專家學者參與進行跨學科對話，陳炳宇在致詞時表示，透過雙方跨域及跨學科進行重要資安與AI關鍵主題對話，聚焦研究成果與探討未來的趨勢，將有助於促進未來台法共同開展合作研究。期待這次研討會為台法科研關鍵議題翻開合作新篇章，邁開雙方跨國合作研究的新里程。