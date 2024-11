台法科技研討會登場 聚焦資安、人工智慧與數位科技

國科會4日與法國在台協會召開2024台法資安、人工智慧與數位科技國際研討會,由主辦單位國科會副主委陳炳宇與法國在台協會主任龍燁(Franck Paris)共同開場,聚焦資安、人工智慧與數位科技領域,全面展開關鍵議題探討,讓臺法在科研上的理解及未來具體合作上奠定重要的基礎。

國科會表示,這次研討會係基於2023年11月29日台法科學與技術合作協議(Science and Technology Cooperation Convention, STC)框架下,針對六大重點合作領域中「網路安全及人工智慧」,聚焦「人工智慧和網路跨學科面相(Interdisciplinary Aspects of AI and Cyber)」、「密碼學(Cryptography)」、「虛假訊息與反詐騙(Disinformation & Anti-Fraud)」、「簡約人工智慧和可信賴人工智慧(Frugal AI and Trustworthy AI)」、「人工智慧與健康(AI and Health)」及「惡意軟體偵測與防禦(Malware Detection and Defense)」之六大主題進行探討,內容涵蓋雙方共識關注重要議題,有助深化台法科研對話關係。

國科會並說,本次研討會雙邊關注重大資訊安全、人工智慧及其衍生之數位科技內容,涵蓋科學、科技、工程、數學(STEM)跨域整合,並有人文、社會科學和法律領域的專家學者參與進行跨學科對話,陳炳宇在致詞時表示,透過雙方跨域及跨學科進行重要資安與AI關鍵主題對話,聚焦研究成果與探討未來的趨勢,將有助於促進未來台法共同開展合作研究。期待這次研討會為台法科研關鍵議題翻開合作新篇章,邁開雙方跨國合作研究的新里程。