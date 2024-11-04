台美租稅協定再掀熱議 資誠：上路時間可能延後

美國財政部近期宣布台美租稅協定將展開首輪商議，但許多台商關注的是，從去年就推出的台美「類」租稅協定（美國聯邦稅法第894A條提案），原本預計可於近期上路，至今仍無消息；資誠會計師事務所認為，該法案已等同作廢，台美租稅協定上路的時程可能推遲。

原本美國民主黨和共和黨均對台美「類」租稅協定表示支持，不過，兩黨對於「美國家庭與勞工減稅法案」中的其他稅務政策未能達成共識，導致由共和黨掌控的眾議院所提出及通過的H.R. 7024法案，在民主黨掌控的參議院僅能取得48票支持，顯著低於立法通過所需要的60票，立法過程無法往前推進。

資誠表示，根據美國立法程序，若眾議院未再重新修訂法案內容並提出重新表決，則此法案實質上已處於作廢狀態。

資誠分析，根據美國財政部的新聞稿，美國目前似乎傾向以簽訂傳統租稅協定的方式進行，而非修正包含類租稅協定在內的法案後重新提案，目前眾議院似乎是沒有要再重新提美國聯邦稅法第894A條法案的打算。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，簽定租稅協定是解決兩國雙重課稅問題的傳統方式，因租稅協定的條款可以依兩國需求彈性調整，且包含如資訊交換、解決跨境稅務爭議之程序等條文，但所需時間冗長，且美國若欲與台灣簽署傳統的租稅協定，在擬定過程中可預期會遇到國際政治因素阻礙，在實務施行上也會具有一定的挑戰。

蘇宥人指出，原先的台美類租稅協定內容已獲得兩黨支持，現在又要重啟新一輪談判，這次又要花多少時間來談協定的內容，或是可以全部套用原先的台美類租稅協定內容，租稅協定仍存在變數、有待觀察，美國此番做法考量值得深思。

蘇宥人說，台美雙方首輪談判預計在未來幾週內進行，屆時將可得知協定的更多面貌，但也代表台美租稅協定上路的時程可能推遲。

蘇宥人認為，此台美租稅協定所提供的稅務優惠，應與原先台美類租稅法案內容大致雷同，但台商引頸期盼的盈餘匯回股利扣繳稅率從現存的30％降低至10％等租稅優惠措施，可能仍需耐心等待。