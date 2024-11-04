國發會規劃早餐會傾聽中小企業聲音 促政策更接地氣

台灣經濟成長率今年可望「坐3望4」，高科技產業一片欣欣向榮，傳產卻是烏雲罩頂。國發會主委劉鏡清直言，除了台積電的聲音，希望能夠更仔細傾聽傳產、中小企業的想法，因此正規劃早餐會，希望定期了解各行各業的心聲，未來政策規劃更接地氣。

主計總處10月31日公布第3季經濟成長概估為3.97%，優於預期，且在第4季經濟成長維持預測值的前提下，可望拉抬全年經濟成長率突破4%、達4.10%，景氣穩健擴張。

不過主計總處坦言，經濟成長表現可以這麼好，主要是人工智慧（AI）等新興應用科技帶動，使得電子業、資訊通信業出口表現亮麗，「傳產因為動能疲乏 ，數據真的是比較差一點」。

近年台灣經濟成長率優於全球經濟，主要是因電子業、資訊通信等業別景氣火熱，但科技、傳產不同調的情況愈來愈顯著，導致總體經濟數據亮眼，許多民眾卻無感。

劉鏡清有感而發，除了台積電的聲音，政府應該要花更多心力知道傳產、中小企業的想法，以利於政策規劃、執行。

劉鏡清表示，他與同仁深刻體會，走出台北後，北部南部、都會及非都會，產業的思維、面臨的挑戰，落差很大。

有鑑於此，國發會規劃與業界召開早餐會，初步想法是每次人數僅7人，討論議題才能更聚焦，也更有時間細膩溝通彼此想法，劉鏡清將親自參與聆聽業界聲音，並邀經濟部一同出席。