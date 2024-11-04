「壯世代」大軍重返職場 勞部推就業獎勵 最高領3萬元、最多領二次

為提升壯世代勞動參與，勞動部積極落實「中高齡者及高齡者就業促進法」各項措施，鼓勵中高齡者及高齡者續留職場延緩退休，並倡議事業單位改變人力運用觀念，積極進用中高齡者及高齡者，截至113年9月已成功協助15萬5,288名中高齡者及高齡者就業。其中，勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心協助67歲已退休的小美(化名)，重返職場找到教保員一職，開啟全新職涯。

67歲的小美原先從事清潔員，為照顧家中生病的雙親選擇辭職退休，承擔起照顧的責任。在父母接續離開後，小美頓時失去了生活的重心，希望可以再次踏入職場，找回工作的樂趣與成就感。透過友人的介紹下小美來到竹北就業中心，經過就服員的諮詢，瞭解到她曾經擔任過照顧服務員，對於再次嘗試相關職類並不排斥，就服員積極開發相關友善職缺，並運用「壯世代就業獎勵」及僱用獎助，成功推介她至華光社會福利基金會教保員一職，目前穩定就業中。

近年來，竹北就業中心積極與華光社會福利基金會合作，只要是願意投入身心障礙等弱勢民眾照顧服務工作者，都非常歡迎民眾加入，小美至今展現的愛心與認真負責工作態度，主管也給予極高的肯定。小美表示，感謝竹北就業中心的幫忙，以及就服員一路來的陪伴，讓他再次感受到重返職場的喜悅。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為鼓勵壯世代勞工重返職場，勞動部「壯世代就業促進獎勵實施要點」在各地公立就業服務機構皆可申請，只要年滿55歲以上及45歲以上依法退休者，離開職場3個月至各公立就業服務機構登記求職並經推介工作，每滿90日後即可申請獎勵金3萬元，最多可領取2次，歡迎有相關需求民眾可上「45+就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）查詢相關資訊，或洽詢竹北就業中心(03)554-2564諮詢各項就業相關服務。