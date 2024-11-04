阻擋財劃法逐條審議 民進黨立委技術性杯葛

立法院財政委員會今天排審財政收支法修正草案，朝野立委一開始就展開激烈的議事攻防，民進黨立委「有備而來」，透過提出會議詢問手段，拖延進入逐條審查階段，甚至和財委會召委陳玉珍在主席台前激辯，陳玉珍二度裁示休息，但雙方仍爭論不休，陳玉珍在接近10時許裁示黨團協商。

財劃法25年未修訂，在野黨立委推動財劃法修法，提出22個版本的修法草案，但行政院長卓榮泰已表態現行版本是執行起來最有把握的，修法草案獨缺行政院版。

藍白立委力拚財劃法修法在本會期完成，朝野立委都進行動員，財委會本周三天議程都排審財劃法修正草案，上午9時開議，民進黨立委蔡易餘就提出會議詢問，質疑財劃法修法除了牽涉統籌稅款分配，也應該把部分事權下放給地方，但究竟哪些事權要下放，他認為相關相關部會應該列席備詢。此外，民進黨立委林楚茵也主張，應該要求地方政府派相關首長出席，避免修法不夠精實。

民進黨立委吳秉叡則質疑，財政紀律法第5條規定 ，中央政府各級機關、立法委員所提法律案大幅增加政府歲出或減少歲入者，應先具體指明彌補資金之來源。按照在野立委提出的修法版本，中央的錢大幅減少，不符合財政紀律法，「不是我們這幾個人決定幾千億的財源分配」。

而在會議進行過程中，民進黨立委賴惠員、郭國文等人不斷在議場高分貝質疑陳玉珍，從會議詢問時間太短、誰有發言權、為何將無線麥克風消音等，甚至質疑台北市多領百分之三的統籌款是「金孫條款」，還是因為台北市長姓蔣。期間陳玉珍兩度宣布休息，表示要等與會立委冷靜下來再繼續開會。

會議恢復進行後，民進黨立委仍持續透過發言癱瘓議事進入逐條審議，陳玉珍因此在將近10時宣布黨團協商，暫時結束雙方第一回合攻防。